Жители дагестанского села пожаловались на проблемы с водой

01 августа 2023, 02:57

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В селе Ново-Филя в Магарамкентском районе уже 20 лет существует проблема с подачей воды, ее приходится покупать в соседних селах, а местные власти ничего не делают, пожаловались на сходе сельчане.

Жители села Ново-Филя в Магарамкентском районе Дагестана 31 июля провели сход, на котором пожаловались на постоянные перебои с подачей воды.

Сельчане выступили с обращением к главе Дагестана Сергею Меликову. Видео опубликовал телеграм-канале "Тема Дагестана". По данным авторов видео, в селе более 500 домов, рядом расположена таможня на границе с Азербайджаном. В соседних селах вода есть и люди вынуждены нанимать машины, чтобы ездить туда и привозить воду оттуда.

Один из сельчан, который обратился к Меликову, сказал, что руководство села обещает решить проблему, но пока безрезультатно. "Ждем-ждем, уже 20 лет прошло", - сказал он.

Затем взяла слово местная жительница, которая на лезгинском языке рассказала, что сельсовет постоянно закрыт. "Я его (главу сельсовета") очень люблю. Он рос на моих глазах. Но со своими обязанностями он не справляется. Мы все нуждаемся в воде, у нас семьи, дети", - сказала она.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов 6 апреля 2022 года подчеркнул, что во многих крупных населенных пунктах Дагестана нехватка воды. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что в первую очередь речь идет о Махачкале, Каспийске и Избербаше.

24 июля жители Избербаша провели сход, на котором потребовали от властей решить проблему с водоснабжением. Комментаторы в сети отметили, что воды в домах избербашцев не бывает месяцами. Проблема с водоснабжением в Избербаше разрешится после строительства нового водовода Чиркей – Каспийск, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал избербашцев проявить терпение, а также раскритиковал местных чиновников, которые не разъяснили горожанам ситуацию. 25 июля стало известно, что в отношении чиновников Избербаша возбуждено уголовное дело о халатности.

На проблемы с подачей воды жаловались и жители других дагестанских сел, например, в феврале жители села Атланаул Буйнакского района сообщили, что в селе нет воды, а местные власти объяснили ее нехватку отсутствием осадков.

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