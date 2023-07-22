Азербайджанский журналист признан виновным в клевете

22 июля 2023, 18:24

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Суд в Баку приговорил главного редактора сайта ovqat.com Гейдара Огуза к шести месяцам исправительных работ на основе жалобы чиновницы из Нахичеванской автономной республики о клевете. Журналист счел приговор неправомерным и намерен обжаловать его. Решение суда противоречит праву на свободу выражения мнений, отметил эксперт в области права медиа Халид Агалиев.

В Сураханском районном суде 21 июля завершился процесс над главным редактором сайта ovqat.com Гейдаром Огузом, на основе жалобы поданной в порядке частного уголовного обвинения членом Телерадиосовета Нахичеванской автономной республики Сарой Азимовой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сам Гейдар Огуз.

"У нас с Сарой Азимовой уже длительно время в социальных сетях была полемика. Дело в том, что я на протяжении многих лет критиковал деятельность бывшего председателя Верховного совета НАР Васифа Талыбова. Из-за этого она, будучи чиновницей НАР, совершала нападки на меня. А в конце прошлого года она подала на меня в суд и потребовала привлечь меня по статьям 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК Азербайджана", - рассказал Огуз.

62-летний Васиф Талыбов, занимавший пост председателя Верховного Меджлиса НАР с 1995 года, в декабре 2022 года подал в отставку, сообщила пресс-служба регионального парламента. Первый заместитель спикера Верховного меджлиса НАР Азер Зейналов отметил, что глава регионального парламента мотивировал свое обращение об уходе с должности состоянием здоровья. Аналитики в Баку связали отставку Талибова с политикой централизации власти, ожидая сужения полномочий автономии или даже полной ее отмены.

По его словам, поводом для подачи иска послужило интервью Огуза Интернет-телевидению Prime TV, в котором он отвечал на выпады Азимовой в социальных сетях . Огуз отметил, что Азимова использовала против него сюжет вещающего на Азербайджан иранского телеканала "Сахар ТВ". "Иранские СМИ исказили мои и слова и представили их как призыв к присоединению Нахичеванской автономной республики к Ирану. Если бы я такое говорил, ко мне были бы претензии со стороны госорганов Азербайджана. Но это не было. Тем менее, Азимова использовала это для дискредитации меня", - заявил Огуз. Он подчеркнул, , что слова о прозвучавшие в интервью слова сотрудничестве чиновницы с Ираном, на основании которых Азимова обвинила его в клевете и оскорблении, были вырваны из контекста и призваны показать абсурдность ситуации . "Я имел в виду что если она меня обвиняет на основе домыслов иранских СМИ, то я с таким же успехом могу обвинять ее в связях с террористическими структурами", - продолжил Огуз.

Он рассказал, что судебный процесс начался в январе этого года и завершился 21 июля. "В итоге суд снял с меня обвинение по статье об оскорблении, а по статье о клевете приговорил к исправительным работам сроком на шесть месяцев. Это означает, что каждый месяц с меня будет удерживаться 20 процентов зарплаты. Но я не согласен с решением суда и подам апелляцию", - сказал Огуз.

Адвокат Огуза Фахраддин Мехтиев считает, что приговор суда не обоснован. "Гейдар Огуз не имел цели оклеветать частного обвинителя. Он выступал в свою защиту. С другой стороны, согласно прецедентным решениям ЕСПЧ диффамационные споры не должны рассматривать в плоскости уголовного права – это предмет гражданского права", - сказал Мехтиев.

Статья 147 УК Азербайджана предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 манатов (600-900 долларов), либо общественными работами на срок от 240 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

Глава Группы права медиа Халид Агалиев отметил, что ранее Европейский суд по правам человека уже признавал нарушения свободы выражения в фактах уголовного преследовании журналистов за их публикации и высказывания и обязывал правительство изменить законодательство.

"В частности, ЕСПЧ в своих решениях неоднократно повторял необходимость отмены уголовного наказания в Азербайджане за диффамацию и рассмотрения таких дел в плоскости гражданского права. Тем не менее, суды Азербайджана продолжают реакционную практику по диффамационным делам, вынося решения против журналистов по жалобам чиновников. Каждый такой суд способствует запугиванию журналистов с целью заставить их замолчать", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он выразил надежду, что "вышестоящая судебная инстанция отменит решение, противоречащее свободе выражения, и вообще реакционная судебная практика по диффамационным делам в скором времени будет отменена". "Если приговор Огузу не будет отменен, то он имеет все шансы добиться признания нарушения его прав в ЕСПЧ. Прискорбно, что суд вынес приговор журналисту накануне отмечаемого 22 июля Дня национальной прессы", - сказал Агалиев. В Сураханском районном суде подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" информацию о приговоре Огузу и отметили, что стороны в 20-дневный срок могут его обжаловать.

Азимова оказалась недоступной для комментариев.

"Кавказский узел" также писал, что ветераны второй карабахской войны подали в суд на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова, потребовав наказать его за клевету и оскорбление. Предметом жалобы стало выступление Гафарова перед зданием суда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Ветеранов возмутили слова Гафарова о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский районный суд 13 июля 2022 года приговорил Абида Гафарова к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова. Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу Абида Гафарова, осужденного по делу о клевете за слова о ветеранах карабахской войны, и вернул дело в апелляционную инстанцию. 1 июня суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и постановил освободить Абида Гафарова, осужденного за клевету и оскорбление. Защита заявила, что намерена добиваться полного оправдания.