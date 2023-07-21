Азербайджанские активисты добились компенсаций в ЕСПЧ

21 июля 2023, 04:18

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Суд по правам человека в Страсбурге обнародовал решения по пяти делам, касающимся жалоб 14 граждан Азербайджана. Правительство Азербайджана признало факт нарушения их прав и согласилось выплатить компенсации.

Члены партии «Мусават» Азад Гасанов и Абульфаз Садыгов заявляли о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5 Европейской конвенции прав и свобод человека) в связи с политически мотивированным уголовным преследованием.

Азербайджанские власти признали факт нарушения прав Гасанова и Садыгова, в связи с чем ЕСПЧ прекратил рассмотрение их дел, сообщило 20 июля информагентство Turan.

Согласно решению, опубликованному на сайте суда, обоим оппозиционерам правительство Азербайджана обязалось выплатить по 3500 евро: по 3 тысячи в качестве компенсации морального вреда и по 500 евро возмещения судебных расходов.

В двух других делах суд объединил схожие жалобы десяти оппозиционеров: участники акций протеста, заявляли о нарушении права на справедливый суд и свободу собраний (статьи 6 и 11 Европейской конвенции). По условиям мирового соглашения азербайджанские власти должны выплатить Ханову Мусаеву 3900 евро, а Рамину Ахмедли, Баширу Тарвердиеву и Нурлану Гахраманлы - по 2850 евро. Такую же сумму компенсации получат Абдулла Махмудов, Рамид Нагиев, Орхан Саламзаде, Эмиль Саламов, Айдын Исаев и Вахид Магеррамов.

Дела Имрана Алиева и Фидан Рустамовой касались неправомерного ограничения свободы передвижения запретом на выезд из страны. Алиев по условиям мирового соглашения должен получить 1500 евро, Рустамова - 6000 евро, следует из опубликованных на сайте суда решений.

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