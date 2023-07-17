17 июля 2023, 12:32

Следователи вернули "Мемориалу" часть изъятого при обысках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Часть документов, изъятых при обысках по делу о реабилитации нацизма, возвращены Центру защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 21 марта сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* были задержаны после обысков по делу о реабилитации нацизма, позднее их отпустили. Во время обысков силовики забрали компьютеры, а также "перевернули все вверх дном", сообщил ЦЗПЧ "Мемориал".

Поводом для преследования по статье о реабилитации нацизма стали три имени в базе данных жертв политических репрессий, которую до решения суда о своей ликвидации вел "Международный Мемориал"*, этих трех людей осудили в СССР за измену родине, сообщила глава юридического департамента "Мемориала" Наталия Секретарева.

Следователи вернули правозащитникам из «Мемориала» часть изъятого при обыске 21 марта: несколько книг памяти жертв репрессий и часть архива писем бывших «остарбайтеров», сообщил 16 июля в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Следователь СКР, которая ведет дело в отношении "Международного Мемориала" о реабилитации нацизма, попросила забрать часть изъятого при обысках, пояснил член совета Центра защиты прав человека "Мемориал" Александр Черкасов.

"Потому что эти коробки занимают много места и не дают ей пробраться, чтобы изучать следующие изъятые коробки. Вчера (15 июля) наши коллеги и волонтеры перетаскали с 4-го этажа Тверского отдела СК к машине и потом из машины к офису около 40 коробок с изъятыми документами", - написал он 16 июля на своей странице в Facebook***.

Кто выступал в защиту "Мемориала"* до его ликвидации, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". 

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* организация была внесена в реестр иностранных агентов, ликвидирована по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Силовики сообщили об уголовном деле против "Мемориала"*", "Комиссия Совета Европы подвергла Россию критике за ликвидацию "Мемориала"*", "Резник напомнил суду о важности работы "Мемориала"*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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