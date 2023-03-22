Правозащитники показали последствия обыска в офисе "Мемориала"*

22 марта 2023, 23:17

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Силовики разбросали бумаги, мебель и изъяли компьютеры в ходе обыска в офисе "Мемориала"* на Каретном ряду. На обыск не были допущены адвокаты, поэтому до сих пор неизвестно, что именно изъято, сообщили сегодня правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны 21 марта после обысков по делу о реабилитации нацизма. В отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии, он отпущен под подписку о невыезд. Поводом для него стала публикация Орловым в соцсети статьи, написанной для французского издания, в которой экспертиза нашла признаки дискредитации российской армии. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По дело о реабилитации нацизма Орлов, как и другие задержанные после обысков правозащитники, проходит как свидетель. Во время обысков в офисе "Мемориала" была задержана также сотрудница "Кавказского узла", после допроса в следственном отделе ее отпустили.

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

В ходе обысков в здании в Малом Каретном переулке, где располагается офис "Мемориала"*, силовики забрали компьютеры, а также "перевернули всё вверх дном", сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Что именно было изъято в ходе обысков, до сих пор в точности неизвестно, потому что на обыски не допустили адвокатов, а в здании находились только дежурный и сотрудница "Кавказского узла", указано в сообщении.

Также силовики выпили водку, которую нашли в здании.

Как следует из фотографий, приложенных к сообщению, в комнатах здания навалены бумаги, книги в том числе на полу, разбросаны картонные ящики и мебель, так в одной из комнат на полу лежит вешалка. Еще в одной из комнат на полу лежит разобранный системный блок компьютера.

21 марта Telegram-канал также сообщал, что с 12 часов дня до поздней ночи люди в черной форме и в масках, закрывающих все лицо, выносили из офиса "Мемориала" ящики, которые складывали в полицейскую машину. Днем же в здание зашли два силовика с болгаркой, кувалдой и ломами

Глава юридического департамента "Центра защиты прав человека "Мемориал" Наталия Секретарева отметила, что поводом для преследования по статье о реабилитации нацизма стали три имени в базе данных жертв политических репрессий, которую до решения суда о своей ликвидации вел "Международный Мемориал"*, этих трех людей осудили за измену Родине и работу полицаем.

"Вообще-то большинство материалов уголовных архивных не были рассекречены, к ним не было доступа общественности", - подчеркнула она в интервью она.

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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