Сотрудница "Кавказского узла" отпущена после задержания в офисе "Мемориала"

22 марта 2023, 02:29

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Во время обысков в офисе "Мемориала" была задержана сотрудница "Кавказского узла", после допроса в следственном отделе ее отпустили.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Центра защиты прав человека "Мемориал", а также ликвидированных по решению суда "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"* задержаны 21 марта после обысков по делу о реабилитации нацизма. В отношении сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал" Олега Орлова, который вошел в число задержанных, возбуждено уголовное дело о повторной дискредитации российской армии. Поводом для него стала публикация Орловым в соцсети статьи, написанной для французского издания, в которой экспертиза нашла признаки дискредитации российской армии. По этому делу следствие избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако после этого Орлов, с частью других задержанных, был оставлен для допроса по делу о реабилитации нацизма. Поздно ночью стало известно, что его отпустили после допроса.

7 марта бывший председатель общества "Мемориал"* Ян Рачинский отметил, что подтверждения информации об уголовном деле о реабилитации нацизма против сотрудников "Мемориала"* нет. Его коллега Олег Орлов предположил, что цель распространения этой информации – заставить сотрудников общества покинуть Россию.

После обысков в здании в Малом Каретном переулке, где располагается офис "Мемориала"*, была задержана также сотрудница "Кавказского узла".

Задержание произошло около 00.40 ночи сегодня, 22 марта. Ее увезли в Следственный отдел СК по Тверскому району, допрашивала в статусе свидетеля следователь Кристина Листопадова, которая ведет дело о "реабилитации нацизма". В СК приехал адвокат.

Адвокат Максим Овчинников, привлеченный для помощи сотруднице "Кавказского узла", рассказал редакции, что следователь Листопадова "дала трем сотрудникам ППС указание не допускать" его для участия в допросе.

Ранее из СК также отпустили Яна Рачинского, который проходит свидетелем по делу о "реабилизации нацизма".

Кто выступает в защиту "Мемориала"*, и каким преследованиям он подвергался ранее, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как ликвидируют "Мемориал"*". Материалы о судах над "Мемориалами"* и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал".

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