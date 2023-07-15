Публикации в соцсети стали поводом для проверки Мельниченко по статье о дискредитации

15 июля 2023, 23:36

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Полицейские пришли домой с проверкой к бывшему преподавателю волгоградского госуниверститета Роману Мельниченко. Поводом для проверки стали публикации в соцсети, в частности ролики на украинском языке.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня 2022 года Советский районный суд Волгограда отказал в исковом требовании о восстановлении на работе в ВолГУ Романа Мельниченко. Мельниченко заявил, что намерен обжаловать это решение суда и добиваться восстановления на работе в университете. Волгоградский областной суд оставил это решение в силе.

Прокуратура обвинила в распространении фейков доцента Волгоградского госуниверситета Романа Мельниченко после его публикаций о событиях на Украине, а юристы вуза усмотрели в его действиях признаки агитации среди студентов. 19 апреля стало известно, что Мельниченко уволен из вуза за прогул и аморальное поведение. Мельниченко усмотрел в увольнении политические мотивы и решил обжаловать приказ ректора. 7 июня 2022 года суд назначил Мельниченко штраф 30 тысяч рублей, признав его виновным в распространении недостоверной информации из-за публикаций об Украине. 12 июля Советский райсуд Волгограда рассмотрел апелляцию Мельниченко и оставил штраф в силе.

Домой к бывшему доценту кафедры юриспруденции Волгоградского государственного университета Роману Мельниченко пришли сотрудники уголовного розыска в рамках проверки по административной статье о дискредитации армии.

Они показали распечатки нескольких публикаций в группе Мельниченко и поинтересовались использованием слова "военнопленные", а также причиной записи некоторых роликов на украинском языке. по его словам, он предупредил полицейских об ответственности из-за давления на него за использование родного украинского языка, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

На группу Мельниченко "Международное право. Электронный учебник" в соцсети "ВКонтакте" подписаны на 23.30 мск 2113 человек.

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