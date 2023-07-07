Армянские политологи сочли бесперспективным диалог между Степанакертом и Баку

07 июля 2023, 04:51

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Попытки США организовать прямой диалог между Степанакертом и Баку, но стороны карабахского конфликта зависимы от России и торпедируют это предложение, к тому же вопрос о гарантиях безопасности для населения Нагорного Карабаха остается камнем преткновения, заявили опрошенные «Кавказским узлом» армянские аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июня в Вашингтоне начался новый раунд переговоров Армении и Азербайджана. На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном главы МИД Армении и Азербайджана обсудили вопросы безопасности в регионе и условия мирного соглашения. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поставили под сомнение перспективы этих переговоров, указав на обострение обстановки в зоне конфликта и сохраняющиеся у сторон разногласия по ряду вопросов.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ отметил, что у его страны нет территориальных претензий к Армении. Однако затем Пашинян и Алиев вступили в перепалку по поводу Зангезурского и Лачинского коридоров, а 28 мая президент Азербайджана пригрозил провести спецоперацию для восстановления законности в Нагорном Карабахе. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Баку и Ереване отметили, что угрозы Алиева отдаляют подписание мирного договора, а переговоры по этому вопросу зашли в тупик.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Сергей Казарян заявил 6 июля, что Степанакерт "не отказывался от встречи с представителями Баку в третьей стране при посредничестве США". Он отметил, что для проведения такой встречи Баку должен показать готовность к диалогу, а под давлением переговоры проходить не могут.

США стремятся посадить стороны за стол переговоров, однако в вопросе гарантий безопасности и соблюдения прав карабахских армян между сторонами сохраняются противоречия, заявил корреспонденту «Кавказского узла» политолог Армен Варданян. По его словам, Азербайджан, в частности, требует расформировать Армию обороны Нагорного Карабаха тогда как армянская сторона отказывается от этого, указывая, что такой шаг повлечет этнические чистки.

«США предлагают гибкий компромиссный вариант: Армия обороны расформируется, но вместо нее создается гвардия для защиты и безопасности. Однако это маловероятно, так как в Баку понимают, что наличие вооруженных подразделений станет препятствием их планам по полной оккупации Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха)», - отметил политолог.

Он напомнил, что Азербайджан неоднократно угрожал Армении и Нагорному Карабаху войной. По мнению Варданяна, в Баку ждут удобного момента, чтобы реализовать такой план на фоне явного ослабления позиций России в регионе.

«Россия уже не в состоянии следовать своим обязательствам в соответствии с трехсторонним заявлением. Контроль над Лачинским коридором был рычагом давления, как на Армению, так и на Азербайджан, но Азербайджан лишил Россию этой возможности. Баку поставил условие, чтобы российский контингент перемещался через Дагестан, а не по территории Армении. Ослабление России позволило усилить активность западных посредников. Но Россия пока сохраняет влияние в регионе: хотя ее позиции существенно ослабли, она контролирует ситуацию в вопросе карабахского конфликта. И пока Россия сохраняет свое присутствие, конфликт не будет урегулирован, даже если американцам удастся посадить Арцах и Азербайджан за стол переговоров», - считает политолог.

Соединенные Штаты предлагают прямой диалог Степанакерт-Баку, чтобы вытеснить Россию из переговорного процесса, считает политобозреватель Наира Айрумян. «Американская сторона предлагает урегулирование карабахского конфликта без России. Москва выступает против этого и торпедирует прямой диалог через Баку и Степанакерт», - заявила она «Кавказскому узлу».

Если Степанакерт и Баку согласятся на прямой диалог, встанет вопрос международных механизмов обеспечения безопасности и прав населения Нагорного Карабаха, добавила Айрумян.

«Это ключевое требование США, именно поэтому и отклоняется предложение о прямом диалоге. Если будет установлен прямой диалог, роль России в урегулировании будет нивелирована. Полностью ее [российская] роль обнулена не будет, но будет дополнена новыми гарантиями системы безопасности, и это не устраивает Баку. Российская система безопасности не является для Азербайджана сдерживающим фактором, а международные гарантии нивелируют фактор применения силы», - пояснила политобозреватель.

По мнению Айрумян, международные гарантии также подвергнут ревизии трехстороннее заявление, принятое по итогам войны 2020 года, и созданный на его основе статус-кво. «Если геополитические центры признают трехстороннее заявление недействительным, нужно будет заключить новое соглашение, на основании которого будет выстроен новый расклад сил. Баку этого не желает, так как новый статус-кво приведет к потере всего того, что Азербайджан добился по итогам агрессивной войны и в нарушении международного права», - подчеркнула она.

Диалог Степанакерт-Баку, как полагает политобозреватель, практически исключен. «Диалог на условиях Баку – это не диалог, это означает капитуляцию. И это сказал МИД Арцаха, что диалога под давлением не может быть. А равноправный диалог – переговоры и вопрос политического урегулирования, что тоже сложно себе представить», - заключила Наира Айрумян.

Власти Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана, каждая со своей стороны торпедируют американские инициативы, полагает политолог Андриас Гукасян. «Идет дипломатическая игра, цель которой - переложить ответственность друг на друга. И Армения, и Арцах, и Азербайджан маневрируют, добиваясь, чтобы отказ от предложений США исходил от противоположной стороны. Поэтому и выдвигают встречные условия и предусловия для диалога», - заявил он «Кавказскому узлу».

По словам политолога, стороны не намерены встречаться, чтобы урегулировать конфликт. «Ни Армения, ни Арцах, ни Азербайджан, в частности, не дадут согласие на вывод российского контингента и ввод международного воинского контингента в Арцах. Все стороны играют на московском поле», - добавил Гукасян.

Уход России из региона приведет к смене власти и в Армении, и в Азербайджане, считает он. «Россия присутствует в регионе благодаря режиму Пашиняна в Армении и режиму Алиева в Азербайджане, через них Россия оказывает влияние. Сила России в том, что она контролирует эти режимы», - отметил он.

После подписания трехстороннего заявления и ввода в Нагорный Карабах российского контингента без согласования с двумя другими сопредседателями МГ ОБСЕ – США и Францией – западные посредники прекратили сотрудничество с Россией в вопросе карабахского урегулирования, подчеркнул политолог.

«Россия вынуждена прибегать к шантажу, в частности, блокировать Лачинский коридор, чтобы добиться предоставления мандата на миротворческую миссию. Содействуют этому и власти Арцаха, которые во время визита во Францию попросили мандат для России: по сути, попросили Запад смириться с односторонними действиями России, но никто с этим мириться не собирается. Россия полагала, что Запад, исходя из экономических интересов, закроет глаза и позволит Кремлю действовать в одностороннем порядке, но Россия сильно просчиталась. Если власти Армении и Арцаха желают урегулирования конфликта, они должны понимать эту реальность», - резюмировал Гукасян.

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