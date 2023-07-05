Нагавкин обвинил судью в нарушении его прав

05 июля 2023, 05:31

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Правозащитники Игорь Нагавкин, чью апелляцию на приговор рассматривает Волгоградский областной суд, вновь заявил о нарушениях и фальсификациях при рассмотрении дела в суде первой инстанции. По его словам, судья нарушила его право на защиту и презумпцию невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы, такой же срок получили и двое других обвиняемых по делу. Нагавкин в последнем слове заявил о фальсификации его дела и о нарушениях суда. Нагавкина дважды помещали в карцер в СИЗО, защита сочла эти инциденты подстроенными. Прокуратура 28 июня потребовала ужесточить наказание Нагавкину.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

4 июля в Волгоградском областном суде продолжились слушания по апелляционной жалобе на приговор Быковского районного суда в отношении правозащитника Игоря Нагавкина и двух осужденных по его уголовному делу – Медведева и Пономарева.

В зале суда присутствовали родственники и адвокаты осужденных, прокурор Евгений Орлов, корреспондент «Кавказского узла». Истцы находились в СИЗО-5 города Ленинска и участвовали в процессе посредством видеоконференцсвязи. Все прошения Нагавкина о его желании принимать непосредственное участие в зале суда были отклонены. Вопрос о привлечении правозащитника Валентина Богдана в качестве защитника больше на суде не поднимался. Дело рассматривалось коллегий из трех судей.

Судья Данилова в начале заседания сообщила, что в областной суд поступили дополнения к апелляционной жалобе, которые Нагавкин отправил из СИЗО-5 18 июня. Она напомнила участникам процесса основные доводы, которые Игорь Нагавкин огласил 28 июня в ходе предыдущего заседания.

Ему было предоставлено слово. Он продолжил излагать свои «Дополнения к апелляционной жалобе». Истец перечислил ряд противоречий в материалах уголовного дела, данным из приговора суда первой инстанции. Нагавкин заявил, что некий гражданин Качанов «никогда не опознавал подсудимого Медведева по фотографиям». В приговоре же указывается, что подобное опознание имело место быть. В тексте приговора появляются кроссовки, обнаруженные якобы при обыске. Но «в уголовном деле они вообще отсутствуют».

«Откуда судья <...> берет эти сведения - остается вопросом. Она руководствуется какими-то вымыслами, сказками, непонятно откуда взявшимися кроссовками», - возмутился Нагавкин.

Он обратил внимание коллегии судей на то, что судья в приговоре пять раз сослалась на «некий обыск в квартире Нагавкина в Волгограде» и на протокол осмотра ювелирных изделий, принадлежащих потерпевшей, обнаруженных якобы во время этого обыска. «Уважаемая коллегия, у меня никогда не проводились обыски в Волгограде. Я не проживал в Волгограде. Откуда берет судья данные обстоятельства - могу вам пояснить. Во время прений сторон прокурор допустил ошибку, судья же ее повторила», - высказался Нагавкин.

Он вновь указал на то, что экспертиза ювелирных изделий, которые являются вещественными доказательствами по данному делу, не проводилась. Нагавкин высказал свои сомнения по поводу того, являются ли эти предметы драгоценностями.

По утверждению Нагавкина, в приговоре судья неверно указала дату передачи уголовного дела из Волгограда московским следователям. Она также проигнорировала показания свидетелей, которые обеспечили Нагавкину алиби. «Этим она нарушила мое право на защиту и презумпцию невиновности», - возмутился истец.

По словам Нагавкина, потерпевшая завысила сумму ущерба (более двух миллионов рублей) и количество якобы похищенных ювелирных изделий, что было доказано в ходе изучения документов, многие из которых, по его словам, были подложные и фиктивные. Подобная информация не могла быть приобщена к делу. «Но судья их ввела в приговор. Откуда судья берет вымышленные документы, я не знаю. Надеюсь, вы, уважаемые судьи, разберетесь», - сказал Нагавкин.

Во время выступления Нагавкина судьи прерывали его, просили не повторяться и не уходить от анализа приговора суда первой инстанции. После речи Нагавкина выступил его адвокат Илья Говорухин. Защитник резюмировал выступление Игоря и акцентировал внимание суда на основных доводах своего подзащитного. В конце рабочего дня суд объявил о перерыве. Следующее заседание состоится 12 июля.

После завершения заседания родственники воспользовались возможностью поговорить с осужденными. Адвокат Илья Говорухин акцентировал внимание корреспондента «Кавказского узла» на завышенных претензиях потерпевшей, которые документально в ходе следствия не были доказаны. Так, подсудимым вменяется похищение 689 предметов. В ходе же судебного следствия оказалось, что этих предметов было значительно меньше. «Сторона защиты попросила в суде (первой инстанции) устранить противоречие, позвав потерпевшую на заседание. Судья ответила: «Нет, мы ее уже допросили». «Но вы же в ходе допросов на эти обстоятельства не обращали внимания», - сказали мы. Без удовлетворения», - рассказал адвокат.

Говорухин также отметил второй эпизод в деле - похищение у потерпевшего в Дзержинском районе Волгограда. В ходе осмотра места происшествия в протоколах не было зафиксировано наличие у него ювелирных изделий, в то время как в уголовном деле идет речь как раз о них, сказал адвокат. «Почему в отсутствии оперативной информации, признательных показаний подсудимых, сделан вывод, что Нагавкин, Пономарев, Медведев и (четвертый фигурант) хотели похитить именно ювелирные изделия? Почему пришли к такому выводу в ходе предварительного расследования? Ответов на эти вопросы в материалах дела нет», - развел руками Говорухин.

Адвокат заметил, что сторона защиты не раз ставила вопрос о необходимости вызова и допроса в качестве свидетеля следователя, который оформлял все эти документы. Но судья по непонятным адвокату причинам это ходатайство не удовлетворила. «В связи с чем, безусловно, считаю, что этот приговор подлежит отмене, уголовное дело возвращено прокурору. Огромное количество нарушений, которые в ходе судебного следствия устранить невозможно», - повторил адвокат Говорухин доводы, которые он заявил коллегии судей.

Адвокаты также пояснили, что Медведев получил более длительный срок (15 лет лишения свободы), так как обвиняется дополнительно в убийстве. Доводы же прокуратуры, представленные на апелляционные дополнения, об ужесточении наказания, Говорухин пояснил тем, что прокуратура изначально – на суде первой инстанции – настаивала на восьми годах лишения свободы для Нагавкина и Пономарева. Приговорили же их к шести годам лишения свободы. Говорухин также сообщил, что ответы на жалобы Нагавкина в надзорные ведомства так и не были получены.

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