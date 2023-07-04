Правозащитники сочли несоразмерным уголовное преследование за критику Пашиняна

04 июля 2023, 17:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Задержание Давида Аветисяна по подозрению в хулиганстве после критики в адрес премьер-министра Никола Пашиняна неправомерно, так в его действиях нет признаков преступления, а оскорбление рассматривается по административной статье, отметили ереванские правозащитники и юристы, опрошенные "Кавказским узлом". По их мнению, дело имеет политическую подоплеку, власти пытаются наказать тех, кто критикует политику правительства.

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали по подозрению в хулиганстве Давида Аветисяна - сына члена движения "Национально-демократической полюса" ("Полюс") Варужана Аветисяна. Защита сообщила, что поводом для задержания стала критика Аветисяна в адрес премьер-министра Никола Пашиняна, которого он встретил в ереванском парке.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

Следственный орган после задержания Давида Аветисяна не предпринимает никаких действий, сообщил адвокат Араик Папикян. Следствие не представило ходатайство на арест Аветисяна, при этом его не могут держать под стражей больше 72 часов - по истечению этого времени следствие должно либо требовать арестовать его, либо освободить задержанного. Срок задержания заканчивается утром 5 июля. Папикян добавил, что защита подала жалобы на решение о задержании в суд и прокуратуру. "В делах, где есть политическая подоплека, ничего не исключается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" Араик Папикян.

То, что слово может быть квалифицировано как хулиганство, стало привычным в уголовно-правовой системе Армении, отметил член Палаты адвокатов Армении Александр Кочубаев. "Мы уже имеем судебные вердикты, где публичное слово квалифицировали как хулиганство, в частности по делу Нарека Манташяна и других. Это очевидные меры по притеснению свободы слова", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ереванский суд в декабре 2021 года отправил под арест лидера общественной организации "Альтернатива" и члена блока "Армения" Нарека Манташяна на два месяца по делу об организации беспорядков в Ереване в 2020 году. В феврале 2022 года состояние Манташяна, страдающего сахарным диабетом, резко ухудшилось. Суд освободил его под залог.

Адвокат добавил, что существует международная практика по делам о свободе слова, когда Европейский суд по правам человека зафиксировал, что должностное лицо должно иметь иммунитет к критике и быть более толерантным к публичным словам. "Но наши власти, наоборот, идут по пути попрания свободы слова, преследования в отношении оппозиционных или независимых СМИ, мы видим задержания и аресты по факту применения свободы слова, криминализацию оскорбления, а затем уже его декриминализацию", - отметил Кочубаев, добавив, что Армения в плане свободы слова регрессирует.

Оскорбление, по словам адвоката, можно рассматривать исключительно в рамках гражданско-правовой ответственности, подчеркнул он.

Преследование за выражение собственного мнения, что гарантировано Конституцией, вызывает серьезное беспокойство, отметила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Марине Фарманян. "В связи с оскорблениями, независимо от того, в адрес кого эти слова прозвучали, существует гражданско-правовой путь, который позволяет для восстановления своей чести и достоинства обратиться в суд. В качестве наказания применяется либо штраф, либо извинение", - отметила Фарманян.

В отношении Аветисяна, если его действия ограничились словесным оскорблением, силовики должны были ограничиться административным производством, которое исключает задержание и арест, и отпустить его через три часа на свободу, сообщила она.

Несмотря на то, что оскорбление в Армении декриминализировали, власти начинают искать другие возможности наказать тех, кто пытается высказать свое мнение, кто не согласен с их мнением, сказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц.

Карапетянц считает, что власти хотят создать атмосферу страха. "Либо Пашинян собирается принимать судьбоносные для страны решения касательно не только Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), но и территорий самой Армении, и он боится ответной реакции изнутри. И, чем ближе к принятию таких решений, тем больше будет ужесточение преследований, чтобы народ не взбунтовался. Либо потихоньку он становится диктатором, и ему это нравится", - отметила правозащитница.

Однако, она уверена, что ужесточение преследований приведет к обратному эффекту, потому что людей не устраивает то, что происходит сейчас.

Никол Пашинян, по словам Карапетянц, в чистом виде делает то, что делали прежние власти, которых он сам лично критиковал. Они тоже так поступали для того, чтобы защитить себя, посеять страх и панику. Она отметила, что в первые годы своего правления Пашинян так не действовал, сейчас у него те же методы. "Пашиняна система просто засосала", - отметила она.

Уголовное преследование за словесное оскорбление Пашиняна, по мнению руководителя Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитника Артура Сакунца, "мягко говоря, неправомерно, а задержание - несоразмерно".

Эмоциональное состояние Давида Аветисяна, по словам Сакунца, вполне понятное, поскольку это человек, чей отец лишен свободы. "В любом случае, надо сильно постараться, чтобы обосновать "хулиганство", потому что ни о каких действиях, кроме слов, со стороны Давида нет речи", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сакунц.

С точки зрения закона за высказывания Давида могут привлечь к административной ответственности, и никак не к уголовной. "Мы имеем дело с несоразмерным уголовным преследованием, и Давид Аветисян должен немедленно быть освобожден, ибо для задержания не никаких правовых основ", - считает Сакунц.

Власти в лице Никола Пашиняна, по мнению правозащитника, пошли на такие шаги, не понимая, что это им следует объясниться с народом касательно своей политики. В демократической стране, по его словам, власти должны уметь и выслушивать народ, в том числе, острую критику.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.