Сын Варужана Аветисяна задержан за критику Пашиняна

03 июля 2023, 02:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Давид Аветисян встретил в ереванском парке Никола Пашиняна, подошел и выразил недовольство политикой премьер-министра. Аветисяна задержали по подозрению в хулиганстве.

Полицейские задержали 2 июля Давида Аветисяна - сына члена движения "Национально-демократической полюса" ("Полюс") Варужана Аветисяна. Об этом сообщила на своей странице в Facebook* его сестра Ани Аветисян.

Варужан Аветисян осужден за захват здания ППС в 2016 году в Ереване. После "бархатной революции'' в 2018 году члены отряда "Сасна Црер" (входит в политическое движение "Национально-демократический полюс"), в том числе Аветисян, были освобождены из-под ареста, но 28 мая 2022 года их вновь заключили под стражу. На "Кавказском узле" опубликована хроника "Как оппозиция захватила полицию в Ереване".

По словам Ани Аветисян, очевидцы рассказали, что Давид Аветисян, находясь в Английском парке в Ереване, увидел премьер-министра Никола Пашиняна с женой. Он подошел к нему, чтобы выразить свое недовольство.

"В отношение брата применили силу и увезли в неизвестном направлении. После продолжительных поисков выяснилось, что брат находится в полицейском отделении Кентрон. Телефон брата отключен, мы не можем связаться с ним. Это политическое преследование, месть и ничто иное", - написала Ани Аветисян.

В офисе движения "Национально-демократический полюса" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Аветисян столкнулся с Пашиняном в парке случайно. "Он подошел к Пашиняну и сказал, что тот ответит за тысячи погибших в войне", - рассказал сотрудник офиса. Он добавил, что около шести часов Давида незаконно держали в полицейском участке, затем приняли решение о задержании.

В НДП также отметили, что арест Аветисяна "власти не переварят, и это станет началом обратного отсчета и самым большим шагом к самоуничтожению".

В настоящее время Давида Аветисяна перевели из полицейского участка Кентрон в СИЗО, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Араик Папикян.

По его словам, Аветисяна задержали по подозрению в хулиганстве на основании рапорта полицейского. "Следственный орган слова "выкидыш" и "предатель" квалифицировал как оскорбление, проявление хулиганства и лишил Давида свободы", - отметил Папикян.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.