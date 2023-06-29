Магомед Абубакаров. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" источником из числа близких Абубакарова.

29 июня 2023, 19:13

Правозащитники сообщили об освобождении в Чечне Магомеда Абубакарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гражданин Великобритании Магомед Абубакаров, которого чеченские силовики держивали несколько недель, отпущен на свободу. Абубакарова пытали, требуя признаться в нападении на военных в 2009 году, сообщили правозащитники.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня гражданин Великобритании Магомед Абубакаров задержан силовиками в доме его матери в Урус-Мартане. До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый. Спустя неделю правозащитники констатировали, что силовики и власти не сообщили о причинах  задержания Абубакарова. 

Магомед был вынужден покинуть Россию, рассказал ранее "Кавказскому узлу" чеченский правозащитник Оюб Титиев. "В 2009 году Абубакаров, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет, был похищен и подвергался пыткам, его подозревали в связях и помощи чеченским боевикам. Он был осужден на 1,3 года колонии за содействие незаконному вооруженному формированию. В 2013 году он уехал в Великобританию, где получил политическое убежище, а позже и гражданство. В 2021 году он приезжал в Чечню, но в тот приезд никого, кроме родственников и друзей, его личность не интересовала. Поэтому Магомед решил еще раз навестить своих родных, тем более что он женился, и в этот раз с ним в Чечню приехала и его жена", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

Гражданина Великобритании Магомеда Абубакарова  отпустили  спустя почти четыре недели после задержания, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал". Абубакарова освободили поздно ночью 27 июня, но обязали явиться в РОВД по первому требованию. Его родственники отказываются общаться с правозащитниками, говорится в сообщении на сайте центра. 

По данным правозащитников ,  силовики пытали Абубакарова, требуя признаться в причастности к взрыву, который произошел в 2009 году недалеко от военной части в Урус-Мартане. Тогда погиб один военнослужащий, двое получили ранения.  Впервые силовики похитили Абубакарова еще в 2009 году, когда ему было 18 лет. Тогда его тоже пытали и пытались вменить этот взрыв, указано в сообщении.

23 июня был отпущен и житель Урус-Мартана Умар Масаев. По данным правозащитников, 31 мая чеченские полицейские задержали брата местного бизнесмена Умара Масаева, Ибрагима и пообещали родственникам, что освободят его, если Масаев явится в полицию. Умар выполнил требование. С тех пор Абубакарова и Масаева удерживали силовики. Масаева также задерживали в 2009 году. Его осудили на год за пособничество незаконному вооруженному формированию, подробности неизвестны, указано в пресс-релизе Центра.

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Примечание:

"Заявление отца Джамбетова стало уникальным для чеченской эмиграции", "Отсутствие информации о Ясине Халидове встревожило правозащитников", "Чеченские силовики получили условные сроки по делу об исчезновении Кардашова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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