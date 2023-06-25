25 июня 2023, 23:54

Житель Динского района оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Динской районный суд в Краснодарском крае счел дискредитирующей российскую армию пересылку видео с военнопленными в мессенджере.

Как сообщал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Динского района Николай Иванов переслал в группе WhatsApp* видео с российскими военнопленными, а также пост из соцсетей, информировало сегодня издание "Кавказ.реалии"**.  В суде Иванов признал вину и заявил о раскаянии, уточнило издание.

Напомним, 23 мая стало известно, что суд в Краснодаре счел пост журналистки Алипат Султанбеговой в соцсети дискредитацией армии и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Султанбегова, которая находится за пределами России, намерена обжаловать решение.

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** включено в реестр иностранных агентов.

Примечание:

"Алипат Султанбегова оштрафована за дискредитацию армии", "Суд оштрафовал Виталия Вотановского за размещение ссылок в Telegram", "Виталий Вотановский покинул Россию после угроз"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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