Заключенный подал иск к изолятору на Кубани из-за заражения ВИЧ

13 июня 2023, 16:02

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Мужчина, отбывающий наказание в Кабардино-Балкарии, подал иск к исправительному учреждению и следственному изолятору в Новороссийске, заявив, что заразился там ВИЧ.

Заключенный Юрий М. утверждает, что вирусом иммунодефицита человека он был заражен в новороссийском СИЗО, где находился во время следствия и суда по статьям о разбое и хранении наркотиков.

После приговора Юрия этапировали в Кабардино-Балкарию, где осужденный узнал о положительном ВИЧ-статусе. Он заявил, что заразился из-за ненадлежащих условий содержания. Его иск был отклонен по формальному основанию - Юрий не прикрепил к нему документы, подтверждающие его нахождение в колонии, пишут сегодня "Кавказ.Реалии"*.

В ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net (руководитель Владимир Осечкин*) обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях, приведены в справочном материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

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