Родители умерших от СПИДа детей пожаловались безразличие властей Калмыкии

09 июня 2022, 04:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Власти более 30 лет не реагируют на просьбы родителей детей, заражённых ВИЧ-инфекцией и впоследствии умерших от СПИДа, о выплатах компенсаций или ежемесячных пособий, сообщили потерпевшие.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2020 года четверо жителей Калмыкии, чьи дети были заражены ВИЧ в 1988 году и впоследствии умерли от СПИДа, провели одиночные пикеты в Элисте. Они потребовали от республиканских властей принести им официальные извинения и назначить ежемесячные выплаты.

Семьи детей, зараженных ВИЧ-инфекцией, почти четверть века безрезультатно требовали компенсации за моральный ущерб, и в июне 2011 года они подали иск в Элистинский городской суд. В сентябре 2011 года было отменено постановление о прекращении уголовного дела по факту заражения детей СПИДом, а 9 ноября 2011 года суд вынес решение о взыскании с республиканской детской больницы в Калмыкии средств на выплату компенсаций в размере 100 тысяч рублей каждому из семерых истцов. Пострадавшие требовали по пять миллионов рублей компенсации. В июле 2012 года президиум Верховного суда Калмыкии увеличил размер компенсации каждому из пострадавших до 300 тысяч рублей. Истцы назвали эту сумму "насмешкой". Всего следствием признаны потерпевшими 74 человека.

На сервисе «Кинопоиск» началась премьера сериала режиссеров Сергея Трофимова и Евгения Стычкина «Нулевой пациент» о событиях 1988 года в Элисте. 9 июня пользователям станет доступен пятый из семи эпизодов первого сезона киноработы.

Сериал рассказывает о том, как врач детской больницы в Элисте Карсан Аюшев предположил заражение нескольких своих пациентов ВИЧ-инфекцией. Он сообщил об этом коллегам, однако они не прислушались к нему, говорится в аннотации к фильму на сайте сервиса. В результате Аюшев тайно отправил анализы пациентов в Москву, где заражение подтвердилось. После этого главный герой начал изучать патологию совместно со специалистом по малоизвестной в СССР болезни Дмитрием Гончаровым.

Съемки сериала проходили в Волгограде, в том числе на Центральной набережной города, на улицах Советской и Дзержинского. Съемочная группа также побывала в городе Ленинске Волгоградской области, сообщила "Волгоградская правда". Одну из масштабных цен сняли у здания Волгоградского областного суда, который по замыслу авторов картины превратился в здание республиканского комитета КПСС. В массовке принимали участие волгоградские актеры, отмечается в сообщении.

Актер Никита Ефремов, сыгравший роль Гончарова, выразил надежду, что после просмотра киноработы "зрители будут бережнее относиться к тем, кто болен ВИЧ". "Надеюсь, возникнут какие-то положительные сдвиги — может быть, кто-то захочет пожертвовать некоторую сумму тем, кто нуждается в поддержке, или создать свой собственный фонд», - процитировало 14 апреля РИА "Калмыкия".

Родители умерших от СПИДа детей в Калмыкии добиваются компенсаций

Родители умерших от СПИДа детей готовят к руководству республики новое письменное обращение с требованием выплатить им единовременную компенсацию или назначить ежемесячные выплаты, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» 65-летний Очир Шовгуров, отец умершего в 1998 году ВИЧ-инфицированного мальчика. «Наши требования не изменились. У республиканских властей есть полномочия решить этот вопрос на уровне региона – принять закон, заложить необходимые средства в бюджет [...] Власти могут либо назначить нам ежемесячные пособия, либо выплатить единовременно 5-10 миллионов рублей каждому, чтобы мы замолчали», - сказал он. Шовгуров затруднился сказать, когда будет подготовлено и направлено обращение к властям республики.

Он рассказал, что свое видение решения проблемы уже излагал главе Калмыкии Бату Хасикову на личном приеме, но руководство республики «никак не отреагировало» на требования и предложения родителей.

«Встреча с Хасиковым была в прошлом году (2021) [...] Я ему подробно объяснил, почему мы требуем компенсации. Никакие деньги не вернут нам наших детей. Но те годы, когда мы боролись за их жизнь, сильно подорвали наше здоровье. Мы нуждаемся в лечении, нам надо бывать в санаториях. Хасиков покивал головой и все, реакции – ноль. Государство просто делает вид, что ничего не случилось. Хотя по его вине мы потеряли все: детей, работу, стали изгоями. И теперь выживаем на пенсии, которые получаем на общих основаниях. У меня она составляет 15 тысяч рублей», - посетовал Шовгуров

Государство «могло бы добавить к пенсиям хотя бы по семь-восемь тысяч рублей», - считает 75-летняя Людмила Черноусова, чья доч ь, зараженная ВИЧ, умерла в 1996 году в возрасте 18 лет.

«У меня пенсия 12 тысяч рублей. Больше ничего от государства я не получаю. Мне идет 76-й год, а я вынуждена подрабатывать – подметаю дворы, убираю мусор. Начнется листопад – буду опять мешки тягать. Хотя у меня сахар повышенный, таблетки глотаю. Медицина вроде бесплатная, а стоит обратиться к врачам – то за анализ надо заплатить, то еще за что-то [...] Дочери уже 26 лет нет с нами. Но ведь я и сына потеряла. Он подвергся гонениям: в школе, во дворе – везде была травля. Сердце не выдержало. Ушел на 33 году – 20 июня будет десять лет, как его нет. Крестики на кладбище уже состарились, надо новые ставить, да не на что», - пожаловалась Черноусова.

В октябре 2020 года Элистинский горсуд обязал Республиканскую детскую больницу компенсировать Горобченко, сын которого был заражен ВИЧ-инфекцией в 1988 году и впоследствии умер от СПИДа, моральный вред в размере 700 тысяч рублей. Выплачивать компенсацию должно государство, а не медучреждение, заявил врач Борис Сангаджиев. Адвокат истца назвал размер компенсации ничтожно малым даже по российским меркам. Горобченко требовал взыскать в его пользу миллион рублей.

Александр Горобченко, потерявший 16-летнего сына в 1993 году, не стал обжаловать решение Элистинского горсуда, и уже получил компенсацию за моральный вред. «Решил не обжаловать, потому что побоялся, что и эти деньги потеряю. Да и устал я уже, сколько можно по судам бегать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Я вообще говорила: "Давай не будем больше в этот суд ходить"». Ощущение, будто мы выпрашиваем эти деньги. 700 тысяч же только мой муж отсудил. И то, потому что адвокат из Москвы откликнулся, бесплатно помог. Всем остальным родителям заплатили по 300 тысяч. Что это за сумма? Как будто никто не виноват в смерти наших детей. Какая-то подачка. Сын у меня был абсолютно здоров, пока его не заразили в больнице», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" его супруга Любовь Горобченко.

Она рассказала, что получает пенсию 11 тысяч рублей, ее супруг – 15 тысяч. «Квартплату отдашь – и остаются копейки», - констатировала Горобченко.

Информацией регионального министерства социального развития, труда и занятости о мерах соцподдержки, которую оказывает республика ВИЧ-инфицированным и родителям умерших от СПИДа детей, "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее начальник отдела организации обеспечения социальных гарантий министерства социального развития, труда и занятости Калмыкии Екатерина Потолдыкова сообщила, что по состоянию на 20 ноября 2020 года денежную выплату в размере 100 тысяч рублей получили 28 родителей умерших ВИЧ-инфицированных, сообщила 30 человек, зараженных ВИЧ-инфекцией, получают пожизненное ежемесячное пособие, добавила она. «Пособие индексируется. В 2020 году его размер составил 32 тысячи 747 рублей. Еще 15 человек получают ежемесячное пособие в размере 600 рублей по уходу за ВИЧ-инфицированным», – рассказала представитель Минсоцразвития.

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