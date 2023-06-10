Участники протестов в Зестафони заявили об ущербе домам из-за строительства трассы

10 июня 2023, 20:38

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Власти игнорируют заявления жителей Зестафони о том, что строительство скоростной трассы "Восток-Запад" наносит ущерб жилым домам, заявили участники сегодняшней акции протеста.

Жители пригорода Зестафони в Имеретии, пострадавшие от строительства новой скоростной дороги, сегодня провели акцию протеста, сообщила телекомпания "ТВ Формула".

По словам собравшихся на акции, из-за строительства скоростной магистрали нанесен ущерб их домам. "Проблема в том, что под нашей улицей святой Варвары и под улицей Дмитрия Узнадзе проложены туннели. Мы уверены, что при проектировании были допущены ошибки. Потому что наши дома трескаются и мы боимся, что дома просто развалятся. Государственные эксперты говорят, что нарушений при строительстве не было, но вы сами посмотрите - дома рушатся", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из местных жителей в эфире телекомпании.

Другой местный житель рассказал журналистам, что резко увеличился грузопоток машин через Зестафони. "Тяжелая техника проезжает через наш город. Разрушается дорога и вибрация от тяжелой техники разрушает наши дома. Нет никакой помощи от государства. Поэтому мы вынуждены протестовать. Мы просим государство не заставлять нас прибегнуть к крайним мерам", - сказал мужчина.

Присутствовавший на митинге член "Антикоррупционного движения" Лаша Парулава пообещал жителям юридическую помощь. "Мы выделим каждому обратившемуся к нам жителю квалифицированных юристов, которые помогут составить обращения в суд и профинансируем экспертизу", - написал Парулава на своей странице в Facebook*.

"Кавказский узел" писал, что трасса "Восток - Запад" строится с целью сократить путь из Западной Грузии в Восточную. В августе 2020 года открылся участок дороги в объезд города Хашури, который сократил путь из Тбилиси в Батуми на 13 километров. 12-километровый участок Хеви—Убиса проходит по территории Харагаульского района на западе страны, в Имеретии. Проект подразумевает строительство четырехполосной дороги, а также 37 мостов и 18 тоннелей. Строительством этого участка трассы занимается филиал китайской компании Hunan Road and Bridge Construction Group.

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