Застройщик обвинен в крупном хищении при строительстве детского сада в Назрани

10 июня 2023, 06:14

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Директор строительной фирмы обвинен в хищении более 6 миллионов рублей в рамках госконтракта на строительство детского сада в Назрани на 220 мест, сообщила прокуратура Ингушетии.

Против генерального директора строительной фирмы в Ингушетии возбуждено уголовное дело, он обвинен в крупном мошенничестве при строительство детского сада.

По данным прокуратуры Ингушетии, в 2020 году в рамках национального проекта "Демография" между республиканским министерством строительства и ЖКХ и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью был заключен госконтракт на сумму более 158,7 миллиона рублей. В соответствии с контрактом, застройщик должен был построить в Назрани детский сад на 220 мест, сообщает 9 июня ведомство.

Заказчик произвол оплату услуг в полном размере. Однако в ходе проведения строительно-технического исследования выяснилось, что подрядчик завысил объемы выполненных работ на сумму более 6,3 миллиона рублей, причинив, по данным следствия, материальный ущерб министерству строительства и ЖКХ Ингушетии в особо крупном размере.

Застройщику предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2022 года стало известно о том, что директор строительной компании в Ингушетии был заподозрен в хищении более восьми миллионов рублей при строительстве психоневрологического диспансера в селе Плиево.

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