10 июня 2023, 06:14

Застройщик обвинен в крупном хищении при строительстве детского сада в Назрани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Директор строительной фирмы обвинен в хищении более 6 миллионов рублей в рамках госконтракта на строительство детского сада в Назрани на 220 мест, сообщила прокуратура Ингушетии.

Против генерального директора строительной фирмы в Ингушетии возбуждено уголовное дело, он обвинен в крупном мошенничестве при строительство детского сада.

По данным прокуратуры Ингушетии, в 2020 году в рамках национального проекта "Демография" между республиканским министерством строительства и ЖКХ и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью был заключен госконтракт на сумму более 158,7 миллиона рублей. В соответствии с контрактом, застройщик должен был построить в Назрани детский сад на 220 мест, сообщает 9 июня ведомство.

Заказчик произвол оплату услуг в полном размере. Однако в ходе проведения строительно-технического исследования выяснилось, что подрядчик завысил объемы выполненных работ на сумму более 6,3 миллиона рублей, причинив, по данным следствия, материальный ущерб министерству строительства и ЖКХ Ингушетии в особо крупном размере.

Застройщику предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле 2022 года стало известно о том, что директор строительной компании в Ингушетии был заподозрен в хищении более восьми миллионов рублей при строительстве психоневрологического диспансера в селе Плиево.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Строительство жилых домов в Ингушетии обернулось делом о крупном мошенничестве", "Сельский чиновник в Ингушетии осужден за махинации с землей", "Ингушская чиновница заподозрена в махинациях с землями".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 июня 2023, 07:09

10 июня 2023, 05:18

10 июня 2023, 04:19

  • Активисты из Полтавской с недоверием отнеслись к обещаниям министра ЖКХ Кубани

    Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник на встрече с активистами, протестующими против мусорного полигона в станице Полтавской, пообещал спроектировать и построить объездной участок дороги и ввести в эксплуатацию временный мост на нем, причем сроком завершения работ назвал первую половину июля. Активисты усомнились в реальности обещаний.

10 июня 2023, 03:20

  • 572 выпускника сдают ЕГЭ в Нагорном Карабахе

    В Нагорном Карабахе начались единые государственные экзамены, которые сдают 572 выпускника. Экзамены сдаются в пяти центрах в Степанакерте, которые оснащены генераторами на случай отключения электроэнергии, сообщило Минобразования Нагорного Карабаха.

10 июня 2023, 02:21

  • Зареме Мусаевой отказано в стационарном лечении

    Зарему Мусаеву обследовали в больнице и вернули в СИЗО в Чечне. Обследование показало ухудшение состояния ее здоровья. Адвокат направил жалобу в прокуратуру с просьбой проверить действия сотрудников СИЗО и оказать Мусаевой медицинскую помощь, пишет "Команда против пыток".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи