Астраханец обвинен в дискредитации армии

09 июня 2023, 14:00

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Житель Астрахани Максим Шилов обвинен по административной статье о дискредитации армии из-за комментариев в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", административная и уголовная ответственность за дискредитацию российской армии была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе Астраханской области, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полицейские 8 июня составили протокол на жителя Астрахани Максима Шилова по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо"* защитник Шилова Гасанов.

Поводом для обвинения стали комментарии Шилова во «ВКонтакте», в том числе с критикой военной операции на Украине. "Шилов сообщил, что писал эти комментарии в состоянии эмоционального стресса, поскольку у него есть родственники, живущие в Украине", - информирует сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект.

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