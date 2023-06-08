Мишустин анонсировал окончание реконструкции "Верхнего Ларса" после вопроса Пашиняна

08 июня 2023, 12:17

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Реконструкцию полос на КПП "Верхний Ларс" планируется завершить к 15 июня, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин после вопроса премьер-министра Армении Никола Пашиняна о сроках реконструкции, которые вызывают беспокойство армянской стороны. На "Верхнем Ларсе" сохраняются пробки, особенно на въезде в Россию, рассказали пользователи сети.

Как информировал "Кавказский узел", реконструкцию КПП "Верхний Ларс", который расположен на границе с Грузией, обещали завершить в третьем квартале 2022 года. После начала работ на пункте пропуска начали часто образовываться пробки. 23 мая текущего года в Минтрансе России заявили, что модернизацию КПП планируется завершить в ноябре 2023 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 июня встретился в Сочи с главой правительства России Михаилом Мишустиным. Он поинтересовался у него о сроках завершения реконструкции полос КПП "Верхний Ларс".

"Сейчас уже летний сезон, и мы немножко уже волнуемся по поводу пропускной способности таможенного пункта "Верхний Ларс". Я знаю, что российская сторона там проводит обширные работы по реконструкции, и я надеюсь, что в скорейшем будущем, в текущем месяце или, если можно уточнить, когда намечается завершение этих работ? Это очень важная информация", – привел сегодня слова Пашиняна "Голос Армении".

Михаил Мишустин заявил, что реконструкция "Верхнего Ларса" завершится в июне. "Уважаемый Никол Воваевич, я вчера перед встречей в том числе с вами встречался с министром транспорта Виталием Геннадиевичем Савельевым, мы подробно обсуждали вопросы, в том числе вопросы реконструкции пропускного пункта "Верхний Ларс", он дал соответствующие обещания – к 15 июня закончить все работы, как я понимаю, это еще четыре полосы", – процитировал сегодня ТАСС Мишустина.

Если к 15 июня Минтранс сдаст дорожные полосы, то пробка, возникшая на "Верхнем Ларсе исчезнет в течение недели, отметил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

Пашинян поинтересовался, насколько увеличится пропускная КПП после реконструкции. Давыдов пояснил, что будет 39 полос, из них 15 для грузовиков. "Мы до реконструкции выходили на рекорд 1200 машин в день грузовых в два направления и 3,5 тысячи легковых. Теперь мы ожидаем, что если было 1200, то на 1500 грузовых в день мы должны выходить", – сказал он.

На "Верхнем Ларсе сохраняются пробки

По данным сервиса "Яндекс. Карты", на 12.00 мск на КПП "Верхний Ларс" длина пробки в направлении на выезд из России в Грузию составляет около 250 метров. Длина затора в направлении на въезд из Грузии в Россию составляет около 1,1 километра.

На 12.00 мск на сайте Федеральной таможенной службы отсутствует сигнал с веб-камер, показывающих обстановку на КПП "Верхний Ларс". На других сайтах изображение также отсутствует, поскольку они ретранслируют поток с сайта ФТС.

Подписчики Telegram-канала "Верхний Ларс. Чат" пожаловались на пробку на контрольно-пропускном пункте со стороны Грузии.

"Большая очередь? Сколько стоите уже там?" – спросил Глеб.

"Часа полтора уже И до российской границы ещё далеко", – написал в 11.20 мск Тимур.

"Пробки есть?" – спросил также пользователь Ники.

"В сторону России нейтралка колом стоит", – написал в другом сообщении Тимур.

"Нейтральная зона стоит, не двигается", – подтвердила Olesia Al.

"Вчера за 45 минут прошли оба поста. Со стороны РФ около 15-16 часов дня. Досмотра особо не было. Прямо неожиданно все очень приятно оказалось. Неприятно подвёл МТС – непонятно по какой причине не подключился [тариф] "забугорище". А рядом с границей sim-карту не купили. А потом уже не было. Очень много фур стояло в обе стороны. Больше, чем легковых", – рассказала Елена.

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