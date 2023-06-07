Новое уголовное дело возбуждено против бывшего генпрокурора Южной Осетии

07 июня 2023, 14:02

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Бывший генпрокурор Южной Осетии Урузмаг Джагаев, в отношении которого расследуется дело в связи со смертью Инала Джабиева, заподозрен также в незаконной выдаче денег из внебюджетного счета прокуратуры.

Как писал "Кавказский узел", в мае в отношении бывшего генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева было начато расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи со смертью Инала Джабиева.

На Урузмага Джагаева завели новое дело - по п. "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий) и части 2 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность), сообщили в генпрокуратуре.

"Следствием установлено, что, будучи генеральным прокурором, Урузмаг Джагаев распорядился выдать бывшему прокурору Ленингорского района Алану Кулумбегову денежные средства в размере 2 000 050 рублей из внебюджетного счета прокуратуры Республики, таким образом совершив действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие существенные нарушения охраняемых законом интересов государства", - цитирует пресс-службу ведомства ИА "Рес".

Напомним, смерть Инала Джабиева, в причастности к которой подозревается бывший генпрокурор, вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей. Джагаев ушел в отставку 13 апреля 2022 года в связи с истечением срока полномочий.

19 апреля Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о начале расследования уголовного дела о превышении полномочий против бывшего главы МВД Игоря Наниева, в покушении на которого обвинялся умерший после допроса в полиции Джабиев. 24 апреля ведомство отчиталось о возбуждении уголовного дела о превышении полномочий в связи со смертью Джабиева против бывшего сотрудника МВД Людвига Алборова, который находится в розыске по подозрению в причастности к смерти другого местного жителя.

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