Врач из Новочеркасска оштрафован за повреждение патриотических баннеров

02 июня 2023, 16:32

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Суд в Новочеркасске приговорил врача-невролога Ивана Чуринова к штрафу 800 тысяч рублей, признав дискредитацией армии облитые краской портреты участников военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", в конце сентября правоохранительные органы возбудили уголовные дела о дискредитации армии после порчи баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. 16 октября стало известно, что по делу о порче баннеров с портретами участников спецоперации на Украине в Ростове-на-Дону и Новочеркасске задержан местный житель. Он рассказал, что облить баннеры краской его надоумил приятель из другой страны. Неврологу из Новочеркасска Ивану Чуринову, облившему краской несколько баннеров с портретами участников спецоперации, предъявлено обвинение по уголовной статье о дискредитации действий российских военных, дело передано в суд. Чуринов заявлял, что готов отправиться в зону военных действий на Украине.

Новочеркасский городской суд 31 мая назначил штраф 800 тысяч рублей врачу-неврологу Ивану Чуринову из-за испорченных баннеров с российскими военными, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на пресс-службу суда.

Его признали виновным в двух эпизодах дискредитации российской армии, повлекшей причинение ущерба (часть 2 статьи 280.3 УК РФ).

Как следует из карточки дела на сайте суда, первое судебное заседание состоялось 31 мая, в этот же день был вынесен обвинительный приговор.

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