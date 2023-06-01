Банки проигнорировали решение следствия о счетах матери Яны Антоновой

01 июня 2023, 08:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Краснодарская активистка Яна Антонова рассказала, что вынуждена готовить жалобы в Следком и прокуратуру в отношении банков, которые отказываются разблокировать счета ее матери, несмотря на то, что следователь снял с них арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая краснодарская активистка Яна Антонова рассказала, что банк, в котором ее мать хранит деньги, не разблокировал ее счета, несмотря на постановление следователя.

По словам Яны Антоновой, банки отказываются разблокировать счета ее матери, заблокированные ранее по требованию следователя, который ведет дело в отношении Антоновой.

"Проблема не решена. Вчера мама с письмом следователя Пряхина вновь обратилась в [банки], где у нее счета, с просьбой снять арест. Пока нет ответа", – сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

В случае отрицательного ответа будет подана жалоба в Следком, отметила она.

Если банки, несмотря на постановление следователя, отказываются разблокировать счета, то надо обращаться в Следком и прокуратуру, отметил юрист Евгений Черноусов.

"Надо писать руководителю следственного подразделения, чей следователь осуществляет расследование и прокурору, надзирающему за следствием, жалобу на то, что банк не выполняет постановление следователя. И только если это не поможет – обращаться в суд. Но обычно помогает. Банки предпочитают лишний раз не связываться со Следственным комитетом и прокуратурой" – сказал Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Антонова расценила блокировку счетов как форму давления. По ее словам, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства.

В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка. В начале мая следствие в очередной раз отказало в разблокировке счетов пенсионерки. Яна Антонова отметила, что матери требуются дорогостоящее лечение и операция, но ей приходится жить на одну пенсию, хотя на счете находится 1,4 миллиона рублей. 17 мая стало известно, что следствие сняло арест со счетов матери Антоновой.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов. (Фонд борьбы с коррупцией).

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.