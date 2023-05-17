Следствие разблокировало счета матери Яны Антоновой

17 мая 2023, 15:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Счета матери краснодарской активистки Яны Антоновой разблокированы по решению следствия, сообщила сегодня активистка. Чтобы добиться разблокировки средств, пришлось два года подавать ходатайства в Следком, добавил юрист Алексей Прянишников.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. По словам Антоновой, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства. В мае 2022 года Следком отказал матери Антоновой в разблокировке счетов. 1 февраля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест счетов краснодарской активистки Яны Антоновой и ее матери до мая. В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка. В начале мая следствие в очередной раз отказало в разблокировке счетов пенсионерки. Яна Антонова отметила, что матери требуются дорогостоящее лечение и операция, но ей приходится жить на одну пенсию, хотя на счете находится 1,4 миллиона рублей.

О том, что со счетов матери Зои Прянишниковой, матери Яны Антоновой, снят арест, сообщила сегодня сама активистка в своем Telegram-канале. "Моей маме сегодня позвонил следователь СК РФ Вадим Пряхин и сказал, что ходатайство правозащитника Алексея Прянишникова убедило его снять арест с ее средств, наложенный Басманным судом в рамках дела ФБК*, признанного экстремистской организацией", - написала Антонова.

Информацию подтвердил юрист Алексей Прянишников. "Два года ходатайств на имя следователей дали свой результат, тактика добиваться снятия ареста через ходатайства оказалась единственно верной", - сообщил он сегодня в своем Telegram-канале. Он отметил, что пенсионерка оказалась одной из немногих, у кого в рамках дела ФБК* "оказались арестованы реальные деньги, а не 13 копеек, при этом сама она и не приближалась к организациям Навального*, а тем более не была активисткой".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре в 2020 году приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"**, деятельность которой признана нежелательной в стране. В декабре 2020 года приговор Антоновой утвердил Краснодарский краевой суд. В декабре 2022 года ЕСПЧ принял жалобу на приговор Антоновой.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Правозащитники назвали уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Если ЕСПЧ примет решение в пользу Антоновой, активистка не сможет добиться его исполнения, так как Россия отказалась исполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне 2022 года пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов. (Фонд борьбы с коррупцией).

** деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.



*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.