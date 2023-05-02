Следствие отказалось снять арест со счетов матери Яны Антоновой

02 мая 2023, 16:26

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Счета 70-летней матери Яны Антоновой по решению следствия оставлены под арестом, сообщила сегодня краснодарская активистка.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. По словам Антоновой, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства. В мае 2022 года Следком отказал матери Антоновой в разблокировке счетов. 1 февраля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест счетов краснодарской активистки Яны Антоновой и ее матери до мая. В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка.

Матери краснодарской активистки Яны Антоновой следствие отказало в снятии блокировки с ее счета. Счета Зои Шипиловой заблокированы уже год в рамках дела ФБК*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

В удовлетворении ходатайства "полностью отказано", говорится в документе, направленном Зое Шипиловой, который подписал следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следкома России Роман Видюков. Cкриншот документа опубликовал сегодня Telegram-канал Sota.

Яна Антонова отметила, что ее матери 70 лет "и она тяжело больна". "СК считает ее сотрудницей штаба Навального*. О существовании ФБК* и штабов Навального* мама до обыска в 2019 году и наложения ареста на счета не знала", - написала активистка в своем Telegram-канале.

Антонова рассказала, что матери требуются большие расходы на лечение и дорогостоящая операция. "Поэтому она и правозащитник Алексей Прянишников, который занимается делом по аресту ее счетов, решили обратиться в Следственный комитет", - процитировало слова Антоновой издание "Кавказ.Реалии"**.

На арестованном счету хранится около 1,4 миллиона рублей – личные сбережения матери активистки, рассказала Антонова. Теперь Зоя Шипилова живет лишь на маленькую пенсию, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре в 2020 году приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"***, деятельность которой признана нежелательной в стране. В декабре 2020 года приговор Антоновой утвердил Краснодарский краевой суд. В декабре 2022 года ЕСПЧ принял жалобу на приговор Антоновой.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Правозащитники назвали уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

Если ЕСПЧ примет решение в пользу Антоновой, активистка не сможет добиться его исполнения, так как Россия отказалась исполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне 2022 года пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов. (Фонд борьбы с коррупцией).

** внесен Минюстом России в список иноагентов.

*** деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.



**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.