Суд продлил арест счетов Антоновой и ее матери

02 февраля 2023, 05:58

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Арест счетов краснодарской активистки Яны Антоновой и ее матери продлен до мая. В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. По словам Антоновой, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства. В мае 2022 года Следком отказал матери Антоновой в разблокировке счетов.

Суд продлил арест счетов Яны Антоновой и ее матери Зои Шипиловой по делу ФБК*, хотя ни одна из женщин с этой структурой не связана, сообщил 1 февраля правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Решение принято Басманным судом Москвы, арест счетов Антоновой и ее матери продлен до 3 мая, отмечает медиа-проект SOTA.

"У мамы, когда она узнала о предстоящем суде, случился гипертонический криз", - написала сама Антонова в своем Telegram-канале. Активистка отметила, что в постановлении суда ее мать названа "сотрудницей" ФБК*.

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** внесен Минюстом России в список иноагентов



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