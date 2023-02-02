Яна Антонова. Фото Анны Грицевич для "Кавказского узла"

02 февраля 2023, 05:58

Суд продлил арест счетов Антоновой и ее матери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Арест счетов краснодарской активистки Яны Антоновой и ее матери продлен до мая. В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)*. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. По словам Антоновой, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства. В мае 2022 года Следком отказал матери Антоновой в разблокировке счетов.

Суд продлил арест счетов Яны Антоновой и ее матери Зои Шипиловой по делу ФБК*, хотя ни одна из женщин с этой структурой не связана, сообщил 1 февраля правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Решение принято Басманным судом Москвы, арест счетов Антоновой и ее матери продлен до 3 мая, отмечает медиа-проект SOTA.

"У мамы, когда она узнала о предстоящем суде, случился гипертонический криз", - написала сама Антонова в своем Telegram-канале. Активистка отметила, что в постановлении суда ее мать названа "сотрудницей" ФБК*.

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* организация включена Минюстом России в реестр иностранных агентов, признана судом экстремистской и запрещена на территории России

** внесен Минюстом России в список иноагентов

***деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Краснодаре отказался рассматривать апелляцию по делу Андрея Пивоварова", "Яна Антонова потребовала прекратить преследование Ройзмана", "Яна Антонова потребовала отправить в отставку вице-губернатора Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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