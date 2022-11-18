18 ноября 2022, 00:09

ЕСЧП принял жалобу на приговор кубанской активистке Антоновой

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалобу на приговор краснодарской активистке Яне Антоновой, осужденной за участие в деятельности нежелательной организации, рассмотрит Европейский суд по правам человека, однако исполнять решения этого суда Россия с 2022 года отказалась. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре в 2020 году приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана нежелательной в стране. В декабре 2020 года приговор Антоновой утвердил Краснодарский краевой суд.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Правозащитники назвали уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

О том, что жалобу на приговор Антоновой рассмотрит Европейский суд по правам человека, сообщила сама активистка.

"Адвокат Александр Валявский сообщил мне, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на мой приговор по 284.1 УК РФ", - написала 17 ноября Антонова на своей странице в Facebook**.

Максимальное наказание по упомянутой Антоновой статье о деятельности нежелательной организации - лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

Если ЕСПЧ примет решение в пользу Антоновой, активистка не сможет добиться его исполнения, так как Россия отказалась исполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" писал, что отказ России исполнять решения ЕСЧП ударил по близким пострадавшего от пыток силовиков сочинца Мардироса Демерчяна - сам Демерчян после перенесенных издевательств не имеет возможности работать и несет расходы на лечение, его супруга также нуждается в лечении, а в семье растут двое несовершеннолетних детей. Также лишен возможности получить компенсацию по решению ЕСПЧ житель чеченского села Кури Ширваниев, который был ранен силовиками во время контртеррористической операции в 2016 году и остался инвалидом.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

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* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Адвокат счел решение кубанского суда по делу Пивоварова политически мотивированным", "Яна Антонова потребовала прекратить преследование Ройзмана", "Яна Антонова потребовала отправить в отставку вице-губернатора Кубани".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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