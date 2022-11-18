ЕСЧП принял жалобу на приговор кубанской активистке Антоновой

18 ноября 2022, 00:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жалобу на приговор краснодарской активистке Яне Антоновой, осужденной за участие в деятельности нежелательной организации, рассмотрит Европейский суд по правам человека, однако исполнять решения этого суда Россия с 2022 года отказалась.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре в 2020 году приговорил активистку Яну Антонову к 240 часам обязательных работ, признав ее виновной по уголовному делу об участии в работе организации "Открытая Россия"*, деятельность которой признана нежелательной в стране. В декабре 2020 года приговор Антоновой утвердил Краснодарский краевой суд.

Уголовное дело против Антоновой было возбуждено после штрафов по аналогичной административной статье. Правозащитники назвали уголовное дело против Яны Антоновой политическим преследованием.

О том, что жалобу на приговор Антоновой рассмотрит Европейский суд по правам человека, сообщила сама активистка.

"Адвокат Александр Валявский сообщил мне, что ЕСПЧ принял к рассмотрению его жалобу на мой приговор по 284.1 УК РФ", - написала 17 ноября Антонова на своей странице в Facebook**.

Максимальное наказание по упомянутой Антоновой статье о деятельности нежелательной организации - лишение свободы на срок от одного года до четырех лет.

Если ЕСПЧ примет решение в пользу Антоновой, активистка не сможет добиться его исполнения, так как Россия отказалась исполнять решения этого суда, вынесенные после 15 марта 2022 года. О том, что решения Страсбургского суда больше не подлежат исполнению в России, заявлял в июне пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" писал, что отказ России исполнять решения ЕСЧП ударил по близким пострадавшего от пыток силовиков сочинца Мардироса Демерчяна - сам Демерчян после перенесенных издевательств не имеет возможности работать и несет расходы на лечение, его супруга также нуждается в лечении, а в семье растут двое несовершеннолетних детей. Также лишен возможности получить компенсацию по решению ЕСПЧ житель чеченского села Кури Ширваниев, который был ранен силовиками во время контртеррористической операции в 2016 году и остался инвалидом.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.