Аналитики отметили массовость митинга оппозиции в Абхазии

31 мая 2023, 00:34

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Участники оппозиционного митинга в Сухуме разошлись только поздней ночью, хотя организаторы акции еще вечером объявили о ее завершении. Митинг был очень многочисленным для Абхазии, отметили политолог Нателла Акаба и журналистка Изида Чаниа.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга на Театральной площади в Сухуме потребовали отставки правительства во главе с Александром Анквабом. Одновременно у администрации президента собрались сторонники Аслана Бжании. Представители оппозиции отправились к президенту Абхазии с резолюцией, которую приняли участники митинга в Сухуме, однако он отказался рассматривать требования митингующих.

Политолог Нателла Акаба сказала корреспонденту "Кавказского узла", что митинг оппозиции, который завершился ближе к ночи с 30 на 31 мая, был достаточно многочисленным для страны. "Наша оппозиция достаточно многочисленная", - пришла она к выводу, подчеркнув, что был и контр-митинг, перед участниками которого выступал Сергей Шамба.

Говоря о возможной радикализации митинговавших, Акаба отметила, что их выступления с требованием отставки Александра Анкваба и возглавляемого им правительства вызваны тем, что оппозиция "это те же люди, которые свергали Анкваба с поста президента в 2014 году". Устранение правительства, по ее оценке, может вылиться в беспорядки, но все зависит от того, насколько власть сохранит твёрдость.

Редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа подсчитала, что оппозиции удалось собрать 3500 человек. "Это много по масштабам Абхазии. Властям, например, по их собственной оценке, удалось собрать на контр-митинг вместе с милиционерами, сотрудниками СГБ и так далее не более 1000 человек", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается отставки премьер-министра или правительства, то, по словам Чании, это взаимозаменяемые формулировки, поскольку отставка премьера ведет к отставке правительства и наоборот. Никакой радикализации, по ее оценке, на митинге не было. "Один из выступавших выдвинул было лозунг об отставке президента, но остальные его не поддержали", - заметила она.

В итоге, по оценке журналистки, "власти показали, что сильно испугались, а оппозиция не достигла своих целей, поскольку ни одно ее требование не было выполнено". Чаниа не ждет и дальнейшей радикализации, поскольку оппозиция объявила, что будет действовать в рамках закона, хотя в законе, по ее словам, очень туманно прописана процедура импичмента президента и отстранения правительства.

В сентябре прошлого года в связи с информацией о том, что власти Абхазии планируют передать России госдачу в Пицунде, прошли несколько акций протеста, которые освещал "Кавказский узел". Ее участники, преимущественно молодежь, призвали депутатов Народного собрания не допустить ратификации соглашения о передаче госдачи в Пицунде России.

Участники акции, которая завершилась в Сухуме, также потребовали не передавать дачу в Пицунде России. Они держали плакаты с лозунгом "Абхазия не продается", "Мы против раздачи абхазской земли".

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