Жалобы сироты на Кубани о нарушении ее прав заинтересовали Бастрыкина

29 мая 2023, 07:34

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Краснодарского края, которая пожаловалась, что чиновники отказали ей в положенном по закону жилье.

По данным Следкома, к главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодарского края, которая является сиротой. Она пожаловалась, что ей отказано в постановке в очередь на получение положенного по закону жилья. Женщина отметила, что воспитывает малолетнюю дочь, и что вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

"Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав сироты", – сообщил сегодня ночью информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 30 мая 2022 года стало известно, что глава Брюховецкого района Краснодарского края был заподозрен в махинациях с жильем для сирот. По версии следствия, он злоупотребил полномочиями при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот, ущерб бюджету Кубани превысил два миллиона рублей.

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