29 мая 2023, 07:34

Жалобы сироты на Кубани о нарушении ее прав заинтересовали Бастрыкина

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению сироты из Краснодарского края, которая пожаловалась, что чиновники отказали ей в положенном по закону жилье.

По данным Следкома, к главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась жительница Краснодарского края, которая является сиротой. Она пожаловалась, что ей отказано в постановке в очередь на получение положенного по закону жилья. Женщина отметила, что воспитывает малолетнюю дочь, и что вынуждена арендовать квартиру за свой счет.

"Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Константиновичу Маслову представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах, а также мерах к восстановлению жилищных прав сироты", – сообщил сегодня ночью информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 30 мая 2022 года стало известно, что глава Брюховецкого района Краснодарского края был заподозрен в махинациях с жильем для сирот. По версии следствия, он злоупотребил полномочиями при заключении контрактов на покупку жилья для детей-сирот, ущерб бюджету Кубани превысил два миллиона рублей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ейский депутат раскрыл схему коррупции в детсадах", ""Юга": две семьи на Кубани судятся с опекой за 13 приемных детей", "Опекуны из Дагестана заподозрены в хищении денег у 38 детей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 мая 2023, 06:39

29 мая 2023, 05:42

29 мая 2023, 04:43

29 мая 2023, 03:45

29 мая 2023, 02:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи