Ейский депутат раскрыл схему коррупции в детсадах

01 апреля 2021, 10:30

Заведующие трех детсадов в Ейском районе при покровительстве районных чиновников вынуждают воспитателей возвращать часть начисленных им премий, рассказал депутат местного совета Александр Батуринец. Бывшая заведующая одного из детских садов заподозрена в злоупотреблении полномочиями, сообщили следователи.

Депутат Ейского райсовета Александр Батуринец рассказал, что жалобы от воспитателей трех детсадов поступают ему с января. По данным депутата, заведующие детсадами "продолжительное время забирают премии подчиненных, а также получают зарплаты "мертвых душ", говорится в опубликованной сегодня статье издания "Юга.ру" "Депутат из Ейска заявил о коррупции в детсадах и отъеме премий у воспитателей".

Премии воспитателей поступали участникам коррупционных схем из администрации района, предположил Батуринец. По его словам, коррупционные схемы "продолжили работать" и после увольнения в 2019 году начальника управления образования Татьяны Кудиновой.

Распоряжение об увольнении Татьяны Кудиновой "в связи с утратой доверия" глава района Юрий Келембет подписал на основании представления Ейской межрайонной прокуратуры от 23 сентября 2019 года, сообщило 24 сентября 2019 года "Деловой Ейск". В конце 2020 года суд оштрафовал Татьяну Кудинову на 40 тысяч рублей, признав ее виновной в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Кудинова с августа по сентябрь 2019 года присвоила более 400 тысяч рублей, полученных от заведующих детсадами и директоров школ. В должности начальника управления образования Ейского района ее сменила Лидия Браун, сообщила 26 марта "Живая Кубань".

По данным Батуринца, в 2020 году на хозяйственные нужды из бюджета района выделили деньги семи детским садам из 35, при этом в конце года в бюджет муниципалитета вернулись неиспользованными 18 миллионов рублей.

Деньги на нужды учреждений собирали из средств, ежемесячно выделяемых из бюджета на каждый детский сад для премий воспитателям. Заведующие самостоятельно распределяют деньги в виде премий, пишет издание.

"И тут дальше всё зависит от фантазии заведующей. Можно одному начислить 2 тысячи рублей, а другому 10! Но чтобы последний разницу отдал наличкой для нужд детского сада", - приводит издание слова Батуринца.

Депутат, по его словам, неоднократно обращался в администрацию района и управление образования, однако ответов не получил. В начале марта Александр Батуринец заявил о коррупции в детсадах во время открытой сессии по отчету главы администраций Ейского района Виктора Ляхова. Он также обратился к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой организовать комплексную проверку в районе и попросил прокурора края Сергея Табельского взять ситуацию на личный контроль.

25 марта Александр Батуринец опубликовал депутатское расследование, посвященное коррупции в районной системе образования, а 31 марта следователи сообщили об уголовном деле 52-летней бывшей заведующей детсадом № 24 поселка Советского, пишет издание.

Бывшая заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 24" поселка Советского подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). По версии следствия, в августе 2018 года она потребовала от 11 подчиненных систематически передавать ей часть денег, начисляемых им в качестве премии, аргументировав требование тем, что размер премии "завышен и избыточно начислен". Подчиненные, опасаясь привлечения к дисциплинарной ответственности, согласились, и в результате, как считают следователи, заведующая с августа 2018 по февраль 2021 года необоснованно получила от сотрудников более 240 тысяч рублей, говорится в сообщении, размещенном 31 марта на сайте управления СКР по Краснодарскому краю.

Александр Батуринец рассказал изданию, что выявил факты коррупции в трех детсадах, однако пока следователи возбудили дело только по одному случаю. При этом, по словам Батуринца, глава района Виктор Ляхов и начальник управления образования Лидия Браун не отреагировали на его депутатское расследование.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Кубань в 2020 году вошла в список наиболее коррумпированных регионов России. По словам начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, на Кубани в 2020 году число преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) выросло на 4%, а всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 в 2019 году). Средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн рублей, увеличившись за год вдвое. Ущерб от коррупционных посягательств в крае в 2018-2020 годах составил, по данным прокуратуры, 12,8 млрд рублей.