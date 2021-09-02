Опекуны из Дагестана заподозрены в хищении денег у 38 детей

02 сентября 2021, 15:32

Семь жителей Гергебильского района проходят по делу о растрате имущества детей-инвалидов. Следствие предположило, что каждый из опекунов похитил со сберегательных счетов детей до 2 миллионов рублей.

Семь уголовных дел о растрате денег детей-инвалидов в крупном и особо крупном размере расследуются в Гергебильском районе Дагестана.

По версии следствия, семеро опекунов, зная что при устройстве детей-сирот в семью полагаются меры господдержки, а детям инвалидам поступают социальные выплаты, в 2015-2019 годах оформили опекунство над 38 детьми-инвалидами. "Подозреваемые получили от администрации организаций, где ранее содержались дети, сберегательные книжки подопечных и, получив разрешение органа опеки и попечительства местной администрации", сняли с их счетов деньги, который потратили по своему усмотрению, сообщило сегодня управление СКР по Дагестану на своем сайте.

Каждый из опекунов потратил от 360 тысяч до 2 миллионов рублей со счетов своих подопечных. "Будут приняты меры, направленные к возмещению ущерба, причиненного действиями подозреваемых", - проинформировал сегодня "Интерфакс".

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестана, оформивший опеку над восемью детьми из интерната для умственно отсталых в Волгоградской области, заподозрен в хищении восьми миллионов с их счетов. Он оформил опеку, чтобы жить на выплаты детям-инвалидам, считают следователи. Дети, которых житель Дагестана взял под опеку и затем присвоил их деньги, возвращены в интернат в Волгоградской области, а директор интерната и глава районного отдела опеки уволены, отчитались следователи 18 августа.