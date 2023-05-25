Соратник Закаева рассказал о судьбе его похищенных племянников

25 мая 2023, 05:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики в Чечне продолжают удерживать похищенного 19 мая Хусейна Закаева, его младший брат Бислан вернулся домой, сообщил почетный консул самопровозглашенной Ичкерии во Франции Шамиль Албаков.

Как писал "Кавказский узел", живущий в Великобритании Ахмед Закаев неоднократно сообщал о давлении, которое оказывается на его родственников в Чечне. Так, брат политика Али Закаев, живущий в Урус-Мартане, в 2021 и 2022 году был вынужден записывать видеообращения с критикой в его адрес, другие родные Ахмеда Закаева подвергались задержаниям с досмотром информации в телефонах. 19 мая соратники Закаева заявили, что силовики в Чечне увезли из дома двух племянников политика, Бислана и Хусейна Закаевых.

Ахмед Закаев – специальный представитель Аслана Масхадова на Западе (2001), премьер-министр самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (2007-2009). Он объявлен в международный розыск по обвинению в терроризме и получил политическое убежище в Великобритании, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке об Ахмеде Закаеве.

О том, что Бислана Закаева отпустили домой, Шамиль Албаков сообщил корреспонденту «Кавказского узла» поздно вечером 24 мая. По его информации, родственников политика удерживали "в каком-то спортзале" вместе с другими молодыми людьми, у которых силовики проверяли телефоны.

«Напрямую с ним [с Закаевым они] не связываются и ни с кем из ближайших родственников. Младшего, Бислана, отпустили, старшего [Хусейна] держат. Младший вышел на свободу, но с ним контакта у Ахмеда Закаева нет, потому о причинах задержания также ничего не известно», - рассказал Шамиль Албаков.

Днем 24 мая сам Ахмед Закаев заявил, что о местонахождении племянников ему ничего не известно. По его информации, силовики интересовались контактами молодых людей. «Каждый день в Чечне кто-то теряется, кого-то увозят, кто-то исчезает бесследно (...) и сегодня они бесчинствуют даже сильнее, чем несколько лет назад. Да, это в каком-то отношении местная власть мстит мне и всем, кто не лоялен к существующему режиму», - сказал он, выступая в эфире украинского телеканала Freeдом.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев предположил, что похищение родственников Закаева может быть очередной попыткой оказать давление на политика. «Похищают родственников, чтобы оказать давление на человека, но Закаев ведь на это не реагирует. Не думаю, чтобы это могло что-то изменить», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также связывает похищение двух племянников Закаева с его политической деятельностью. «Похищают родственников противников власти – это распространенный метод не только в Чечне, но и по всей России», - отметил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.