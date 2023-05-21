Освобождены участники протестов против свадьбы родственника Лаврова в Грузии

21 мая 2023, 19:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Все задержанные на акции протеста против проведения в Грузии свадьбы родственника Сергея Лаврова освобождены из изолятора, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая на акции протеста у гостиницы "Кварлис тба" (Озеро Кварели) в Кахетии были задержаны 16 человек. Всем им инкриминируются административные правонарушения, пояснили в полиции.

Участники акции протестовали против проведения в Грузии свадьбы родственника главы МИД России Сергея Лаврова. Часть гостей свадьбы была доставлена из отеля "Ахашени" в гостиницу "Озеро Кварели" на микроавтобусах, и протестующие забросали микроавтобусы яйцами. В тот же день президент Саломе Зурабишвили заявила, что участники свадьбы уже покинули Грузию.

Освобождены все 16 задержанных, сообщили сегодня их адвокаты после того, как в Гурджаани состоялся суд над задержанными. По словам адвокатов, двух задержанных судья освободил, ограничившись устным замечанием.

Остальные 14 человек также освобождены из изолятора временного содержания, но решения об их наказании еще не приняты, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения.

Процесс по делу этих 14 задержанных отложен по ходатайству защиты, поскольку адвокаты не успели ознакомиться с материалами дела, информирует "ИнтерпрессНьюс".

Заседание Гурджаанского райсуда намечено на 13 часов (12 мск) 19 июня, пишет издание.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.