Арестованная Гаяне Акопян объявила голодовку

19 мая 2023, 04:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, обвиненная в попытке похищения сына премьер-министра Армении, объявила голодовку в знак протеста против предварительного ареста на 72 часа. Защита обжаловала арест, но следствие настаивает на заключении женщины под стражу.

Как писал "Кавказский узел", следственные органы Армении возбудили уголовное дело о попытке похищения сына премьер-министра страны Ашота Пашиняна. Полиция допросила четверых активистов объединения "Зов сыновей" - родителей погибших армянских военнослужащих. В качестве подозреваемой была задержана мать погибшего солдата Жоры Мартиросяна Гаяне Акопян, ей во время допроса потребовалась медицинская помощь.

Активисты встретили Ашота Пашиняна на улице и предложили ему съездить с ними на воинское кладбище "Ераблур" и тот сам сел в машину, но позже выпрыгнул из нее во время движения и убежал, сообщил представитель "Зова сыновей" Гарик Галеян. Пашинян-младший сам заявил в полицию, что его пытались похитить: по его версии, Акопян за рулем машины нарушала ПДД и отказалась остановить автомобиль, чтобы выпустить его.

Арестованная на 72 часа Гаяне Акопян объявила в знак протеста голодовку. 18 мая у изолятора, где она находилась, а затем у суда, собрались около ста родителей погибших солдат, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель общественной организации «Зов сыновей», отец погибшего в осенней войне Жоры Саакяна Вахид Саакян.

К зданию суда, где принималось решение о предварительном аресте женщины, были стянуты дополнительные силы полиции, отметил он.

«Гаяне настоящая армянская мать. У нее, кроме погибшего сына, есть дочь, она старше брата, замужем. Жора жил в России, но изъявил желание служить в Армении. Служил танкистом, участвовал в танковом биатлоне, но с началом войны вернулся в часть. Своих родителей он видел мельком в аэропорту», - рассказал активист.

Саакян отметил, что Гаяне активно участвовала в акциях протеста родителей погибших солдат. «Наша организация была создана в 2022 году после выступления Никола Пашиняна в парламенте, когда он признался, что виновен в смерти наших детей. Если власти готовились сдать, почему убили тысячи армянских парней? Есть вопросы, на которые хотим получить ответы. Мы хотим, чтобы смерть наших детей не была бессмысленной, чтобы нас не лишили еще и Родины. И Гаяне была в авангарде нашей борьбы», - подчеркнул он.

Гаяне Акопян объявила голодовку, протестуя против своего ареста, заявил корреспонденту «Кавказского узла» ее адвокат Ваан Ованнисян. Он отметил, что у Акопян есть ряд болезней и голодовка угрожает ее жизни.

Арест женщины защита считает безосновательным. «Каких-либо оснований для ареста нет. Следствие обосновало свое решение вероятностью побега или возможностью второй раз похитить Ашота Пашиняна. Мы обжаловали решение об аресте на 72 часа», - сказал Ованнисян.

Также 18 мая состоялась очная ставка между Гаяне Акопян и Ашотом Пашиняном. Адвокат Рубен Меликян сообщил, что обе стороны подтвердили свои версии случившегося. «Ашот Пашинян заявил, что его похитили, а Гаяне Акопян – опровергла это», - заявил он «Кавказскому узлу».

На заседании суда самочувствие Гаяне Акопян резко ухудшилось, ей вызвали скорую помощь, добавил адвокат. Следователь ходатайствовал об аресте Акопян на два месяца, это прошение суд рассмотрит одновременно с жалобой защиты на 72-часовой арест, пояснил Меликян. Защитник отметил, что за Гаяне Акопян поручились перед судом оппозиционные депутаты и деятели культуры.

Бывший омбудсмен Армении Арман Татоян на своей странице в Facebook* назвал недопустимым арест матери погибшего солдата, отметив, что для такой строгой меры пресечения нет никаких оснований. По его мнению, решение об аресте приведет к росту риторики ненависти и оскорблений, а также способствует расколу в обществе.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.