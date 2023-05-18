Диана Ципинова. Фото: Андрей Сабинин https://capost.media

18 мая 2023, 21:58

Прокурор запросил 2,5 года колонии для Дианы Ципиновой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гособвинитель в прениях попросил суд назначить 2,5 года колонии-поселении адвокату Диане Ципиновой по делу о применении насилия к полицейскому в Нарткале. Потерпевший счел чрезмерным запрошенное наказание, а защитник Ципиновой напомнил, что она была задержана, когда защищала коллегу.

Как писал "Кавказский узел", 23 января суд приговорил адвоката из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова к полутора годам колонии, признав его виновным в нападении на полицейского. Защита обжаловала приговор.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая 2020 года в Нарткале. По версии следствия, он вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили, силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания". Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. К следователям обратились и сотрудники полиции, 28 мая того же года в отношении Жилокова и Ципиновой по их рапортам было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ.

Сегодня в Урванском райсуде начались прения по уголовному делу адвоката Адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Дианы Ципиновой, обвиняемой в применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщает в своем телеграм-канале "Адвокатская газета".

Прокурор попросил признать Ципинову виновной и приговорить ее к 2,5 года колонии-поселения. "Защита Дианы Ципиновой настаивает на ее невиновности в инкриминируемом деянии. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина назвала данное уголовное дело беспрецедентным и выразила надежду на вынесение судом оправдательного приговора", - говорится в публикации.

Потерпевший Тимур Нагоев заявил, что адвокат, по его мнению, виновна в совершении инкриминируемого преступления, но реальная мера наказания нецелесообразна.

Один из защитников Дианы Ципиновой, советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян заявил, что в ночь инцидента трое адвокатов прибыли в отдел полиции для защиты коллеги Ратмира Жилокова, "руководствуясь в том числе принципом корпоративной солидарности".

«В связи с этим, Ваша честь, путаные показания сотрудников полиции в суде о том, что якобы допуску в отдел полиции препятствовало отсутствие у адвокатов ордера, удостоверения, масок, неустановление личности, – не соответствуют действительности», - приводит его слова издание. 

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Примечание:

"Суд по делу Жилокова назначил проверку подлинности подписей следователя", "Адвокат указал на нарушения при задержании Жилокова", "Суд назвал незаконным отказ возбудить дело против силовиков по жалобе Жилокова".

Автор: "Кавказский узел"

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