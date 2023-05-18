Семь военных из Северной Осетии погибли на Украине

18 мая 2023, 13:31

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Военнослужащие Иван Каренгин, Аслан Каргинов, Нодар Хадаев, Михаил Гусев, Альберт Урусов, Анатолий Базаев и Виталий Дудаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 177 жителей Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что на Украине погибли Урузмаг Кабулов и двоюродные братья Давид и Сослан Засеевы. На эту официально была подтверждена гибель в ходе специальной военной операции (СВО) как минимум 170 бойцов из Северной Осетии.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли старший лейтенант Иван Каренгин, мичман Аслан Каргинов, старшина Нодар Хадаев, старший сержант Михаил Гусев, ефрейтор Альберт Урусов, а также рядовые Анатолий Базаев и Виталий Дудаев, передал сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Северной Осетии.

Погибшие военнослужащие посмертно награждены орденами Мужества, добавили в пресс-службе.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 177 жителей Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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