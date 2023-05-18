Офицер из Ингушетии погиб на Украине

18 мая 2023, 03:20

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Подполковник Мустафа Боков стал 35-м военным из Ингушетии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", к 11 мая власти подтвердили гибель на Украине 1906 жителей юга России и республик Северного Кавказа, в том числе 34 жителей Ингушетии.

Только за год с начала боевых действий на Украине количество погибших там жителей СКФО превысило число силовиков, погибших за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе, подсчитал "Кавказский узел". Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

О гибели подполковника Мустафы Бокова сообщил Госдумы Бекхан Барахоев. Он отметил, что офицер был награжден Орденом мужества и медалью "За отвагу".

"Его смерть – невосполнимая утрата не только для семьи, но и для всей республики", - написал Барахоев 17 мая в своем Telegram-канале. Он опубликовал фото медали Бокова, решение о награждении датировано 20 марта 2023 года.

Барахоев не привел информации о дате и обстоятельствах гибели Бокова. На сайте международного OSINT-проекта, собирающего информацию о гибели высокопоставленных российских офицеров на Украине, публикация о Мустафе Бокове датирована 25 апреля.

Согласно информации на личной странице в "Одноклассниках", Бокову было 36 лет. Местом жительства он указал Малгобек.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее как минимум 35 жителей Ингушетии. Всего власти и силовики на 3.20 мск 18 мая сообщили о гибели на Украине как минимум 1944 жителей юга России, в том числе 1074 жителей СКФО и 870 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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