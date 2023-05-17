17 мая 2023, 11:40

Стало известно о гибели жителя Акушинского района на Украине

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Уроженец Дагестана Ханпаша Абдуллаев убит в ходе специальной военной операции. С начала СВО официально подтверждена гибель не менее 505 жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел",15 мая стало известно, что Зиявдин Аджиев и Арсен Биймурзаев из Хасавюртовского района погибли на Украине. С учетом этих потерь начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 504 жителей Дагестана.

Старший сержант Ханпаша Османович Абдуллаев из села Муги погиб 26 ноября 2022 года, о его смерти стало известно из сообщения в официальном телеграмм-канале администрации Акушинского района, где 11 мая вдове погибшего был передан орден Мужества. Награду передали глава района Махач Абдулкеримов и военный комиссар Сергокалинского и Акушинского районов Шамиль Чупалаев.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 505 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 мая 2023, 10:47

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