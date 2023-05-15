Два жителя Дагестана убиты в ходе СВО

15 мая 2023, 08:17

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Зиявдин Аджиев и Арсен Биймурзаев из Хасавюртовского района погибли на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 504 жителей Дагестана.

Как сообщил "Кавказский узел", 14 мая стало известно, что Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Он стал, по меньшей мере, 502 жителем Дагестана, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли Зиявдин Аджиев из села Ботаюрт и Арсен Биймурзаев из села Костек. Глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков передал их родным ордена Мужества, которыми Аджиев и Биймурзаев награждены посмертно, передала 12 мая на своем сайте газета "Вести Хасавюртовского района".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 504 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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