15 мая 2023, 08:17

Два жителя Дагестана убиты в ходе СВО

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Зиявдин Аджиев и Арсен Биймурзаев из Хасавюртовского района погибли на Украине. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 504 жителей Дагестана.

Как сообщил "Кавказский узел", 14 мая стало известно, что Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул погиб в ходе специальной военной операции (СВО). Он стал, по меньшей мере, 502 жителем Дагестана, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

В ходе проведения спецоперации на Украине погибли Зиявдин Аджиев из села Ботаюрт и Арсен Биймурзаев из села Костек. Глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибеков передал их родным ордена Мужества, которыми Аджиев и Биймурзаев награждены посмертно, передала 12 мая на своем сайте газета "Вести Хасавюртовского района".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 504 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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