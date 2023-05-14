14 мая 2023, 12:18

Житель Буйнакского района убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул погиб в ходе военной операции, сообщили власти Буйнакского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 502 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб Мухтар Сулейманов из Цунтинского района. Он стал, по меньшей мере, 501-м жителем Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул, сообщила 13 мая в своем Telegram-канале администрация Буйнакского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 502 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 мая 2023, 11:20

  • Абдулмуслимов озаботился состоянием бархана Сарыкум

    Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил недовольство санитарным состоянием бархана Сарыкум, и поручил подчиненным развивать заповедник "Дагестанский", который создан для сохранения бархана.

14 мая 2023, 10:29

14 мая 2023, 08:37

14 мая 2023, 07:39

14 мая 2023, 06:40

  • Военный из Цунтинского района погиб на Украине

    Мухтар Сулейманов из Цунтинского района погиб в ходе военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 501 жителя Дагестана.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи