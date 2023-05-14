Житель Буйнакского района убит в ходе СВО

14 мая 2023, 12:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул погиб в ходе военной операции, сообщили власти Буйнакского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 502 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб Мухтар Сулейманов из Цунтинского района. Он стал, по меньшей мере, 501-м жителем Дагестана, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Абдулмалик Сайпулаев из села Атланаул, сообщила 13 мая в своем Telegram-канале администрация Буйнакского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 502 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.