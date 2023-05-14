Военный из Цунтинского района погиб на Украине

14 мая 2023, 06:40

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Мухтар Сулейманов из Цунтинского района погиб в ходе военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 501 жителя Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", на 11 мая представители силовых ведомств и властей официально подтвердили гибель в ходе военной операции на Украине как минимум 500 жителей Дагестана.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Мухтар Сулейманов из Цунтинского района. Ему присвоено звание Героя России, передало 12 мая РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу администрации муниципального образования Бежтинский участок.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 501 жителя Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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