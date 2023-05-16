Активисты выступили против строительства торгового центра в Сунже

16 мая 2023, 17:25

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Строительство торгового центра около проезжей части дороги, которую необходимо расширить, возмутило жителей Сунжи. Представители городского общественного совета призвали главу Ингушетии обратить внимание на проблему, а руководство МВД попросили проверить законность строительства.

Видео с обращением опубликовано сегодня в телеграм-канале The Magas Times, на который подписаны 6,06 тысячи пользователей. "Общественный совет города Сунжа обращается к Главе Республики Ингушетия Калиматову М-А.", - говорится в аннотации к видеоролику. Когда было записано видеообращение, в публикации не уточняется.

На видео показаны семь мужчин. Один из них поясняет, что собравшиеся – представители общественного совета Сунжи. Он сообщил, что жители города обеспокоены "беспределом" в распределении земельных участков.

"Некие люди собрались, говорят, построить какой-то торговый центр прямо у проезжей части возле полка патрульно-постовой службы. Это обращение мы делаем к главе республики Махмуд-Али Макшариповичу Калиматову и министру имущественных отношений республики", - говорит мужчина на видео.

Само обращение представитель совета озвучил на ингушском языке, после чего дал пояснение на русском языке. "Дело в том, что дорога, о которой мы говорим, - единственная дорога, которая примыкает к федеральной трассе. Эта дорога в населенном пункте единственная центральная дорога республиканского значения… Дорога должна быть расширена – в будущем. Пусть сегодня это не планируется, но в дальнейшем это неизбежно. Поэтому категорически невозможно строительство данных объектов, примыкающих к этой дороге. Мы хотели бы, чтобы вы обратили на это внимание", - сказал представитель совета.

Он выразил надежду, что чиновники услышат призыв горожан. "Если данное выступление не будет иметь нужного эффекта, мы оставляем за собой право сделать сход граждан, и население выйдет и объявит то, что они хотят", - добавил представитель совета.

Другой член совета пояснил, что на этом участке из-за отсутствия альтернативных проездов наблюдаются дорожные пробки, и ранее чиновники заверяли, что участок около дороги не будет передан в чью-либо собственность.

"Однако там в течение нескольких месяцев вырублены деревья, которые украшали эту местность, и сейчас там происходит стройка, пытается кто-то строить торговое помещение. Извините, там и так негде машинам нормально проехать!" – эмоционально сказал мужчина.

Он также обратился к главе МВД Ингушетии. "Поэтому министру внутренних дел говорю: там находится батальон полка ППС, помещение пока значится за вами, хотя это земля городская. Обратите внимание и дайте указание соответствующим службам, чтобы провели проверку законности выдачи этих документов. Да, у них есть документы, выданные администрацией, однако […] администрация города Сунжи не имела права выдавать эти документы на данный земельный участок", - заявил на видео представитель совета.

Махмуд-Али Калиматов, МВД Ингушетии и администрация Сунжи, по состоянию на 17.17 мск, не прокомментировали в своих телеграм-каналах обращение совета.

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