16 мая 2023, 16:38

Житель Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку теракта в Ставрополе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд приговорил к 12 годам колонии жителя Дагестана Рамина Нурмагомедова, признав его виновным в подготовке теракта в Ставрополе и причастности к запрещенной террористической организации "Исламское государство".

Южный окружной военный суд приговорил жителя Дагестана Рамина Нурмагомедова к 12 годам колонии, признав виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс-Юг".

Нурмагомедов признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 2 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК РФ, говорится в публикации, размещенной сегодня в телеграм-канале суда.

По версии следствия и суда, 12 октября 2021 года Нурмагомедов в Ставрополе присягнул руководителю запрещенной террористической организации «Исламское государство» и отправил запись своей присяги через интернет.

"Также Нурмагомедов решил совершить взрыв на одном из объектов транспортной инфраструктуры в г. Ставрополе. Для достижения указанной цели подсудимый приобрёл компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывчатого вещества и взрывного устройства", - говорится в публикации суда.

Однако уже на следующий день, 13 октября 2021 года, силовики изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство, отмечается в сообщении. "Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, со штрафом в размере 210 000 руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщил суд.

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Примечание:

"Уроженец Дагестана приговорен к длительному сроку за подготовку теракта в Подмосковье", "ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе", "Силовики отчитались о задержании террористов в Дагестане и Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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