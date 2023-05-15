15 мая 2023, 23:26

Ваагн Вермишян приговорен к восьми годам тюрьмы по делу о взятках

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Бывший глава Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян приговорен к восьми годам лишения свободы по делу о получении взяток от застройщиков. Защита Вермишяна пообещала обжаловать решение суда.

Как сообщал "Кавказский узел", Ваагна Вермишяна задержали в феврале 2020 года по делу о получении взяток. По версии следователей, Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за быстрое принятие нужных застройщикам решений и их выполнение, а также взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание владельцу ряда строительных компаний звания "Заслуженный строитель Армении". Вермишян признал вину, сообщила после задержания чиновника Служба нацбезопасности Армении.

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции сегодня приговорил бывшего главу Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна к восьми годам лишения свободы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Кочубаев.

Суд под председательством Мнацакана Мартиросяна признал Вермишяна виновным по предъявленным ему обвинениям. Адвокат Вермишяна назвал приговор "политическим преследованием" Вермишяна и заявил, что "суд подчинился воле власти". В чем состоят мотивы властей преследовать чиновника, адвокат не уточнил.

Защита намерена обжаловать решение суда первой инстанции в Апелляционном суде, а также готовит жалобу в Европейский суд по правам человека на арест Вермишяна, который считает незаконным, сообщил адвокат Кочубаев.

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Примечание:

"Высокопоставленный армянский чиновник арестован по делу о крупной взятке", "Глава Комитета по градостроительству Армении признался в получении взяток", "Обыск проведен у главы Комитета по градостроительству Армении".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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