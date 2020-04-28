Ваагн Вермишян. Стопкадр видео Horizon Shant TV, https://www.youtube.com/watch?v=cPGvOowjSW4&fbclid=IwAR3hB4DWrx051zNn8_cS6P_SHrSjGLrCeBgpsqrfu7QGjj3axcTJu1SIoGM

28 апреля 2020, 06:19

Апелляционный суд оставил Ваагна Вермишяна под арестом

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты главы Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, взятого под арест по подозрению во взяточничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали Ваагна Вермишяна 5 февраля, он признал свою вину в получении взяток. Суд постановил арестовать его, тогда как второй задержанный по тому же делу был оставлен на свободе под залог. 6 апреля суд оставил Ваагна Вермишяна под арестом.

Судья апелляционной инстанции Тигран Саакян  отклонил жалобу защиты Ваагна Вермишяна об отмене решения суда первой инстанции о продлении срока его ареста 27 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Мушег Аракелян.

"Суд отклонил жалобу, несмотря на то, что Веришян входит в группу риска по возрасту для заражения коронавирусом", - отметил адвокат.

По его словам, зашита планирует обратиться в кассационную инстанцию против решения суда.

Напомним, что по версии следователей Ваагн Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". Помимо этого он взял 5 тысяч долларов и стройматериалы, пообещав представить владельца ряда строительных компаний к званию "Заслуженный строитель Армении".

Примечание:

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Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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