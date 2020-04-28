Апелляционный суд оставил Ваагна Вермишяна под арестом

28 апреля 2020, 06:19

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу защиты главы Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, взятого под арест по подозрению во взяточничестве.

Как сообщал "Кавказский узел", правоохранители задержали Ваагна Вермишяна 5 февраля, он признал свою вину в получении взяток. Суд постановил арестовать его, тогда как второй задержанный по тому же делу был оставлен на свободе под залог. 6 апреля суд оставил Ваагна Вермишяна под арестом.

Судья апелляционной инстанции Тигран Саакян отклонил жалобу защиты Ваагна Вермишяна об отмене решения суда первой инстанции о продлении срока его ареста 27 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Мушег Аракелян.

"Суд отклонил жалобу, несмотря на то, что Веришян входит в группу риска по возрасту для заражения коронавирусом", - отметил адвокат.

По его словам, зашита планирует обратиться в кассационную инстанцию против решения суда.

Напомним, что по версии следователей Ваагн Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". Помимо этого он взял 5 тысяч долларов и стройматериалы, пообещав представить владельца ряда строительных компаний к званию "Заслуженный строитель Армении".