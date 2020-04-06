Глава Комитета по градостроительству Армении оставлен под арестом

06 апреля 2020, 16:25

Суд на два месяца продлил арест главе Комитета по градостроительству Армении Ваагну Вермишяну, обвиненному в получении взяток.

Как сообщал " Кавказский узел ", Ваагн Вермишян был задержан 5 февраля, он признал свою вину во взяточничестве. Суд постановил арестовать его , тогда как второй задержанный по тому же делу был оставлено на свободе под залог.

Ереванский суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство Службы нацбезопасности Армении о продлении ареста Ваагну Вермишяну, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Мушег Аракелян.

Арест продлен на два месяца, сказал он, не уточнив точную дату окончания этого срока. "Решение суда первой инстанции будет обжаловано в Апелляционном суде", - отметил адвокат.

По данным следствия, Ваагн Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". Помимо этого он взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание предоставить владельцу нескольких строительных компаний звание "Заслуженный строитель Армении", утверждают следователи.