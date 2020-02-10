Суд арестовал главу Комитета по градостроительству Армении

10 февраля 2020, 13:28

Глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян арестован на два месяца, второй обвиняемый по делу о получении крупной взятки освобожден под залог.

Как писал "Кавказский узел", силовики 5 февраля провели обыск в кабинете председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна и изъяли технику и документы. В тот же день стало известно, что он задержан и признал свою вину.

Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Ваагна Вермишяна под стражу на два месяца, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"В отношении второго фигуранта дела суд избрал меру пресечения в виде освобождения под залог", - отметил представитель СНБ, уточнив, что это бывший следователь Джон Фархоян.

В чем конкретно обвиняется Джон Фархоян - ведомство не сообщает.

По данным следствия, Ваагн Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". Помимо этого он взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание предоставить владельцу нескольких строительных компаний звание "Заслуженный строитель Армении". С Вермишяном были задержаны еще двое участников сделки,имена которых силовики не назвали.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Ваагна Вермишяна и его представителей относительно версии следствия.