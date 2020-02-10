10 февраля 2020, 13:28

Суд арестовал главу Комитета по градостроительству Армении

Глава Комитета по градостроительству Ваагн Вермишян арестован на два месяца, второй обвиняемый по делу о получении крупной взятки освобожден под залог.

Как писал "Кавказский узел", силовики 5 февраля провели обыск в кабинете председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна и изъяли технику и документы. В тот же день стало известно, что он задержан и признал свою вину.

Ереванский суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Ваагна Вермишяна под стражу на два месяца, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-центре Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

"В отношении второго фигуранта дела суд избрал меру пресечения в виде освобождения под залог", - отметил представитель СНБ, уточнив, что это бывший следователь Джон Фархоян.

В чем конкретно обвиняется Джон Фархоян - ведомство не сообщает.

По данным следствия, Ваагн Вермишян получил взятки в размере от 2 до 5,2 тысячи долларов от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". Помимо этого он взял 5 тысяч долларов и стройматериалы за обещание предоставить владельцу нескольких строительных компаний звание "Заслуженный строитель Армении". С Вермишяном были задержаны еще двое участников сделки,имена которых силовики не назвали.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Ваагна Вермишяна и его представителей относительно версии следствия.

Примечание:

"Защита Рубена Айрапетяна заявила о его необоснованном задержании", "Адвокат связал обыск с давлением на главу Конституционного суда Армении", "Армянские следователи занялись делом о срыве поставок оружия из России".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 февраля 2020, 13:54

10 февраля 2020, 13:18

10 февраля 2020, 13:10

10 февраля 2020, 11:27

10 февраля 2020, 10:36

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи