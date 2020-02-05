Глава Комитета по градостроительству Армении признался в получении взяток

05 февраля 2020, 23:58

Силовики задержали председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна, подозреваемого в получении крупных взяток от застройщиков. Он признал свою вину, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня провели обыск в кабинете председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна и изъяли технику и документы.

По данным следствия, Ваагн Вермишян, получил взятки в виде денег или другим материальных ценностей от застройщиков за "быстрое принятие нужных решений и их выполнение". "Речь идет о пяти эпизодах, с суммой от 1 до 2,5 млн драмов (от 2 до 5,2 тысячи долларов)", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Службы национальной безопасности (СНБ) Армении.

Помимо этого, Ваагн Вермишян получил взятку в размере 5 тысяч долларов, а также стройматериалы на сумму 2 млн 379 тысяч 950 драмов (4979 долларов) за обещание предоставить владельцу нескольких строительных компаний звание "заслуженный строитель Армении", рассказали в СНБ Армении.

"В рамках уголовного дела лица, совершившие предполагаемое преступление, были подвергнуты приводу, а Ваагн Вермишян и двое участников сделки задержаны. Сам Вермишян во время допроса признал свою вину", - заявили в ведомстве.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Ваагна Вермишяна и его представителей относительно версии следствия.