05 февраля 2020, 18:38
Обыск проведен у главы Комитета по градостроительству Армении
Силовики изъяли технику и документы при обыске в кабинете председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна.
"В кабинете Ваагна Вермишяна сотрудники СНБ (Службы Национальной безопасности) провели оперативные мероприятия. Кое-что из кабинета Вермишяна изьяли, но что конкретно - вместе с другими подробностями заявим позже", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Комитета по градостроительству Джемма Амбарцумян.
Она добавила, что на момент обыска Вермишян был на рабочем месте.
В Службе Национальной безопасности Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обыск прошел в рамках уголовного дела, не уточнив, какого именно. Силовики изъяли компьютер Вермишяна и документацию, сказали в СНБ.
"Защита Рубена Айрапетяна заявила о его необоснованном задержании", "Адвокат связал обыск с давлением на главу Конституционного суда Армении", "Армянские следователи занялись делом о срыве поставок оружия из России".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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