Обыск проведен у главы Комитета по градостроительству Армении

05 февраля 2020, 18:38

Силовики изъяли технику и документы при обыске в кабинете председателя Комитета по градостроительству Армении Ваагна Вермишяна.

"В кабинете Ваагна Вермишяна сотрудники СНБ (Службы Национальной безопасности) провели оперативные мероприятия. Кое-что из кабинета Вермишяна изьяли, но что конкретно - вместе с другими подробностями заявим позже", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Комитета по градостроительству Джемма Амбарцумян.

Она добавила, что на момент обыска Вермишян был на рабочем месте.

В Службе Национальной безопасности Армении корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что обыск прошел в рамках уголовного дела, не уточнив, какого именно. Силовики изъяли компьютер Вермишяна и документацию, сказали в СНБ.