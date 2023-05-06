Житель Ейска подорвал себя во время попытки задержания

06 мая 2023, 20:11

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Водитель автомобиля, остановленного полицейскими в Ейске, угрожал самоподрывом и погиб при взрыве, когда силовики попытались задержать его.

Человек, заблокировавший сегодня себя в машине в Ейске, совершил, по предварительным данным, самоподрыв, сообщил глава Ейского района Роман Бублик. "Мужчина в неадекватном состоянии заблокировал себя в автомобиле и, по предварительной информации, произвел самоподрыв. Никто, кроме него, не пострадал", - написал он в 15.05 мск в своем телеграм-канале.

На месте происшествия перекрыто движение транспорта, отметил чиновник. "Район [происшествия] оцеплен, все эвакуированы, на месте происшествия работают психологи, сотрудники ОМВД России по Ейскому району и УФСБ по Краснодарскому краю, Служба спасения, скорая помощь", - говорится в публикации.

По словам местных жителей, взрыв произошел около 15 мск, сообщает 93.ru.

Видео момента взрыва опубликовано в телеграм-канале "Барахолка Ейск". Видео снято из помещения, окно которого выходит на место происшествия. На кадрах видно, как к "Ниве", стоящей посреди пустой улицы, подъезжает микроавтобус, и из него выпрыгивают несколько силовиков. После этого происходит взрыв. Двое мужчин, наблюдающих за этим из окна, за кадром обмениваются репликами, содержащими нецензурную лексику.

Утром на улице Мичурина в Ейске сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов водителя - 34-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю. Однако мужчина, держа в руках "неустановленное устройство, конструктивно схожее с взрывным", пригрозил взорвать себя. "После этого на место были вызваны правоохранители и оцеплено место. Несмотря на длительные переговоры, мужчина отказался сдаться и при приближении к нему группы захвата привёл в действие неустановленное взрывное устройство и погиб на месте", - говорится в публикации, размещенной в 18.49 мск на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте взрывного устройства (ст. 317, ч.1 ст.222.1 УК РФ). "Проводится осмотр места происшествия и жилища погибшего мужчины, будет назначен полный комплекс судебных экспертиз. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства преступлений, а также причины и условия, способствовавшие его совершению", - сообщили следователи.

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