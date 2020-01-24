Ученики двух школ в Волгограде эвакуированы после сообщений о бомбах

24 января 2020, 15:50

Кинологи проверяют здания двух волгоградских школ после поступивших на электронную почту сообщений о взрывных устройствах, сообщили в администрации области.

Как писал "Кавказский узел", ученики школы № 102 и еще трех школ в Волгограде 17 января были эвакуированы после анонимных сообщений о минировании. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

Сегодня ученики волгоградской школы № 102 и гимназии № 17 были эвакуированы после поступивших на электронную почту сообщений о минировании зданий, сообщил представитель администрации области.

По его словам, кинологи с собаками проверяют здания, а ученики второй смены продолжили занятия в соседних школах. "Ко времени поступления сообщений первая смена успела завершить занятия, учащиеся второй смены оперативно покинули здания", - цитирует чиновника "Интерфакс-Юг".

Учителя во время эвакуации следили за тем, чтобы школьники выходили на улицу в верхней одежде и теплой обуви, уточнил представитель областных властей. "Угрозы жизни и здоровью учащихся нет", - приводит его слова "Высота 102".

Напомним, 20 декабря 2017 года Госдума вдвое, до 10 лет лишения свободы, увеличила максимальное наказание за ложное сообщение о минировании.